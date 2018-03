Scienze agrarie, un’aula in memoria del prof. Donato Pastore

Di:

Foggia. Scomparso qualche settimana fa all’età di 58 anni, il prof. Donato Pastore (docente di Fisiologia vegetale al Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente dell’Università di Foggia) sarà ricordato in una cerimonia pubblica organizzata in sua memoria martedì prossimo, 27 marzo, alle 10,30 presso la sede del Dipartimento (in via Napoli 25, a Foggia).

Durante la cerimonia, a cui prenderà parte tra gli altri l’Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino mons. Vincenzo Pelvi, sarà intitolata alla memoria del prof. Donato Pastore l’aula 2 del II° plesso del Dipartimento di Scienze agrarie (piano terra). «Donato era un uomo di scienza – lo ricorda il *direttore del Dipartimento, prof. Agostino Sevi – tra i più apprezzati del suo settore disciplinare. Dell’uomo di scienza aveva il necessario rigore e l’attitudine all’approfondimento, allo studio meticoloso delle questioni che lo coinvolgevano e che andavano dalla didattica, che molto amava praticare, alla ricerca, all’organizzazione della vita quotidiana del Dipartimento, alla quale ha sempre fornito un contributo appassionato».

Oltre ai docenti e al personale tecnico-amministrativo che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di apprezzarne le indiscutibili qualità umane e professionali, al ricordo del prof. Donato Pastore prenderanno parte anche gli amici personali e le frequentazioni extra accademiche che ne hanno accompagnato soprattutto gli ultimi anni di vita. «Di Donato ricordiamo il garbo e la discrezione, il sottile umorismo, la dialettica posata che portava nelle discussioni – aggiunge il prof. Sevi nel suo ricordo –. Donato aveva rinunciato a una carriera, che stava per coronarsi con la salita dell’ultimo scalino del cursus accademico, preferendo la vicinanza alla famiglia. In realtà aveva scelto di sposare a pieno la sua avventura professionale all’Università di Foggia.

Alla cerimonia di intitolazione dell’aula 2 (del II° plesso del Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente) al prof. Donato Pastore, prenderà parte anche la Prorettrice vicaria dell’Università di Foggia prof.ssa Milena Sinigaglia.