Stroppa: "Non vediamo l'ora di giocare"

"Sarà una partità d'altri tempi, ci sarà una affluenza incredibile da parte dei nostri tifosi e ciò sarà bellissimo, ci confronteremo contro una squadra che fino a questo momento ha fatto davvero bene, proprio alla luce di questo sarà per noi un grande stimolo giocare, non vediamo l'ora". Così Mister Stroppa, presenta la prossima sfida che vedrà i rossoneri impegnati al Tardini di Parma, dinanzi a circa quattromila sostenitori rossoneri.

