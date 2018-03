IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO - TERREMOTO

Roma. Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: Costa Adriatica Brindisina (Brindisi), nella notte – alle ore 00:31:56 – con coordinate geografiche (lat, lon) 40.84, 17.7 ad una profondità di 28 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Terremoto ml 3.9 al largo della costa Brindisina ultima modifica: da

