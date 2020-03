Ambulanza con barella di alto biocontenimento donata a Casa Sollievo

Non si ferma la missione delnella lotta al COVID-19. La richiesta avanzata dal Direttore Generale di “Casa Sollievo della Sofferenza” è stata accolta dal Presidente Regionale Ilaria Decimo e, grazie all’impegno delin meno di 48 ore, è stata allestita e resa disponibile un’ambulanza con barella di alto biocontenimento. Quest’ambulanza fa parte del reparto di sanità pubblica della Croce Rossa Italiana e ha una tecnologia di ultima generazione, ma può anche essere usata come una normale ambulanza. Tale mezzo è già a presso la “Casa Sollievo della Sofferenza”, messo a disposizione dal, territorialmente competente.

Il servizio è partito con venti volontari Croce Rossa, per lo più appartenenti al Comitato di Manfredonia / U. T. San Giovanni Rotondo, che si alterneranno nel trasporto degli ammalati, con la possibilità, se necessario, di ampliare il reclutamento agli altri comitati regionali della Puglia. «Conosciamo bene tutto quello che Casa Sollievo sta facendo in questi giorni difficili – ci ha spiegato Raffaele Di Sabato, avvocato, volontario e responsabile regionale del Servizio di Alto Biocontenimento della CRI presso Casa Sollievo –. Siamo molto felici, assieme agli altri volontari e al presidente regionale, di poter contribuire in questo momento così delicato, grazie anche alla concessione dei mezzi pervenuti con l’approvazione del presidente nazionale Francesco Rocca».

ANTONIO BEVERELLI Portavoce Associazione della Croce Rossa COMITATO DI MANFREDONIA