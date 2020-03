“Centri antiviolenza, le donne non riescono a chiederci aiuto”

I decreti sul coronavirus portano restrizioni agli interventi dei centri antiviolenza per le donne. Sui social tutti i cav della Regione Puglia, quelli privati o pubblici, hanno reso noto che non si potrà ricevere di persona e che, dunque, i colloqui continueranno per via telefonica, o su skype. “La situazione è molto triste poiché da quando c’è l’emergenza abbiamo avuto solo una presa in carico, fino a marzo, in tre mesi, avevamo oltre 35 persone che ne avevano fatto richiesta”.

Francesca Vecera è la coordinatrice del Cav di Foggia “Impegno Donna”, in questi giorni c’è stato un caso in cui sono intervenute le forze dell’ordine e il suo gruppo ha collaborato online: “Se fosse stato necessario avremmo potuto agire direttamente in quanto autorizzate agli spostamenti. Con le colleghe degli altri Cav ci sentiamo ogni giorno via chat, le pagine facebook delle nostre assistite sono monitorate sempre, ci sono i gruppi whatsapp. Ma è chiaro che questa diminuzione di utenza fa capire che le vittime non possono rivolgersi a noi in quanto il loro aguzzino è lì con loro, non possono mandare nessun sos”.

Stavano svolgendo vari progetti sia di borsa lavoro sia di empowerment, il primo con la Regione Puglia, il secondo con la Fondazione del Sud: “Dovrà slittare, il progetto empowerment prevede la suddivisione in gruppi, noi ne avevamo organizzati 6, ognuno di 8-10 componenti. Il principio è che il gruppo deve lavorare insieme, ques’attività non si può fare singolarmente, invece oggi andiamo avanti con un lavoro quotidiano attento, capillare ma che si svolge in modo individuale.” Altro problema è quello delle case rifugio. “Non si tratta di impossibilità di spostamento ma di come poter fare entrare una nuova ospite in una casa già abitata da altre senza rischiare il contagio”.

Tra i vari slogan lanciati sui social, il filo di Arianna di S. Severo posta: “Per molte donne stare a casa non è rassicurante ma non siete sole”. Prima che dilagasse l’emergenza, il cav ha accolto 5 donne con i bambini in alcune case rifugio e case di semi-autonomia. “Sistemare donne e bambini è difficilissimo”, Rosaria Capozzi, responsabile del Filo di Arianna, teme che “se ci fosse una necessità non sapremmo dove portarle in questo momento. Le sentiamo ogni giorno, si sfogano, ci dicono quello che succede, se possono telefonano loro. Quelle che sono in casa già sistemate da prima non escono, ci sono alcuni operatori che mantengono i contatti con l’esterno, non solo loro che mi preoccupano ma le altre cui consigliamo quello che non consigliamo mai, cioè di far passare questo momento. Se ci fosse un’emergenza nell’emergenza dove potremmo trovare un locale, dal Comune, in un albergo, in un bed and breakfast che sono chiusi?”.

