Conca “Emiliano basta raccontare una sanità pugliese che non esiste”

“Mentre Emiliano continua ad imperversare nelle TV, il Covid19 spadroneggia negli ospedali e non solo.. Gli ospedali pugliesi sono sempre più infetti e e pericolosi per la pubblica incolumità. Gli operatori sono nel panico più totale, senza dispositivi di protezione individuali idonei, e a sufficienza, senza la possibilità di fare tamponi, così si rischia davvero l’ammutinamento nei settori più esposti. Un assessore alla sanità che non abbiamo mai avuto, ma che in queste ore si è completamente liquefatto, evanescente”. Lo scrive in una nota, consiglere regionale.

“Avevo proposto di optare per ospedali dedicati e separati, per citarne alcuni ricordo Monte Laureto a Putignano, l’ospedale militare di Bari, anche il lebbrosario ormai vuoto ad Acquaviva poteva essere valutato, il D’Avanzo a Foggia, il Ninetto Melli a San Pietro Vernotico, il Fallacara a Triggiano, il Sarcone a Terlizzi, i PTA, etc…nessuna risposta. Lui ha minacciato di bloccarmi su whatsapp se continuo a sollecitarlo, da anni lo ha fatto su facebopk e su twitter.

La situazione al Policlinico è drammatica. Due delle tre chirurgie sono in quarantena, vietato stare male, ma la situazione più tragica è proprio al pronto soccorso, gli operatori del DEA sono percepiti come untori dai colleghi degli altri reparti. Peraltro, malgrado le denunce, ancora oggi le tute e i dispositivi non sono idonei a prevenire il contagio biologico. Emiliano faccia presto e non mi venga a dire che non glielo avevo detto e ridetto”.