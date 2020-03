Coronavirus, Fi Puglia: “Necessario informare i sindaci sui contagi”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Condividiamo la protesta dei sindaci che non ricevono da giorni i dati precisi sui contagi nei rispettivi comuni. Un sindaco deve averne contezza per poter intervenire e amministrare al meglio il suo Comune. Non è possibile che non siano messi a conoscenza di chi ha contratto il virus ed è per questo che chiediamo a tutti i prefetti pugliesi di garantire un’informativa precisa e quotidiana ai primi cittadini. Ci vuole chiarezza non solo sui dati del contagio, ma anche sul numero di posti letto effettivamente disponibili ad accogliere i pazienti contagiati: al di là dei proclami e delle comunicazioni ufficiali, ci sono reparti già pieni. Noi ci auguriamo di poter uscire il prima possibile da questo periodo drammatico per tutti e dobbiamo continuare a restare a casa. E proprio per il successo dei sacrifici che tutta la comunità sta compiendo, chiediamo ancora una volta di effettuare i tamponi a tutti gli operatori sanitari che stanno dando prova di amore e di straordinaria generosità”.