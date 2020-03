Coronavirus, nell’ospedale di Manfredonia si effettueranno i test rapidi

Nel documento viene evidenziato che i test non possono essere validati come "test diagnostici individuali" perché il livello di affidabilità è basso, però "possono essere utili a conoscere, a livello di popolazione complessiva, la diffusione del virus nella comunità ospedaliera o di popolazione in generale. Servono cioè ad avere una idea della quota di popolazione che sia entrata in contatto con il virus"