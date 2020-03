Coronavirus, Sindaco Torremaggiore: “Siamo a 11 contagiati!”

“Nella tarda serata di ieri, sono stato informato da fonti ufficiali circa l’incremento dei contagiati accertati. Non mi sono stati resi noti i nominativi. Sappiamo solo che i numeri sono in salita e questo dato deve farci mantenere alta l’allena. Dobbiamo continuare a rispettare le regole. Dobbiamo restare a casa! Un buongiorno diverso dagli altri giorni considerato che questa mattina aprendo gli occhi, abbiamo. in un altro periodo dell’anno, più consono, sarebbe stata una gioia per molti, ma in questo periodo dell’anno e mi riferisco alla nostra agricoltura, non è proprio una cosa buona! Sarebbe stata più adeguata un pò di pioggia, ma ci adegueremo anche a questo. Spero almeno che possa servire come incentivo maggiore a farci restare tutti nelle nostre case! Almeno Voi che potete! Intanto però mi vedo costretto ad aggiornarvi sul numero dei contagiati positivi per il nostro Comune, che continua a crescere. Siamo a 11!, ma questo per noi, dove per ora non c’è stato ancora un vero e proprio “picco” di contagi (che spero non arrivi mai), non deve farci abbassare la guardia. Anzi, proprio adesso dobbiamo intensificare gli sforzi per non rendere vani i tanti sacrifici fatti fin’ora! RESTATE A CASA.”

Lo riporta il Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.