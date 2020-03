Covid-19, 200mila euro da UBI Banca a Istituto tumori Napoli e Casa Sollievo

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha deliberato ieri interventi per complessivi 5 milioni di euro da destinare a interventi diretti e di immediata attuazione, in favore delle aree maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. L’area territoriale che fa capo alle Regioni Campania e Puglia è destinataria di erogazioni liberali per 200mila euro.

‘E’ il momento della responsabilità non solo individuale ma anche collettiva perché è in gioco il bene della comunità nazionale – dichiara Alberto Pedroli, Responsabile della Macro Area Territoriale Sud – Noi come banca stiamo mettendo in campo tutto ciò che è possibile per dare il nostro contributo sia con il nostro lavoro quotidiano che con azioni mirate a fronteggiare questa pandemia. Abbiamo scelto di fare una donazione a due realtà importanti tra le tante meritevoli al Sud: una è l’Istituto per i tumori di Napoli- Fondazione G. Pascale dove è nata l’intuizione di curare la grave polmonite causata dal Covid-19 con un farmaco con cui si tratta l’artrite. L’altra, la Casa del Sollievo della Sofferenza di Foggia punto di riferimento per tutto il territorio pugliese’. Chiunque voglia contribuire a supportare la Casa del Sollievo di Foggia può effettuare un bonifico a: Fondazione di religione e di culto Casa sollievo della sofferenza – Opera di San Pio da Pietralcina IBAN: IT17I0311178590000000001177

La donazione è solo l’ultima delle iniziative messe in atto da UBI Banca in risposta all’emergenza sanitaria, dopo la moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti e l’erogazione di nuove linee di credito per la gestione del circolante delle imprese.