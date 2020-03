Covid-19, Manfredonia: 16 i positivi confermati, oggi altri 3. Decessi restano 2

, 24 marzo 2020. Covid-19 : i casia Manfredonia salgono a quota. Lo si apprende da raccolta dati di. Si parla di dati confermati. Ieri il numero era di undici casi e due decessi, il signor M.G. di anni 87 , e un 70enne deceduto all’ospedale Tatarella di Cerignola . Ricordando che ai Riuniti di Foggia ci sono 3 persone di Manfredonia ricoverate nel reparto di rianimazione , al momento si conferma il dato didi Manfredonia positivi al Covid19, con ultimi 3 casi riferiti alla giornata odierna, 24 marzo 2020. Per gli ultimi 3 casi: l’infezione sarebbe stata contratta nell’ospedale San Camillo. Il dato è aggiornato ad ora, ore

Fascia 11 – 20 casi confermati. Manfredonia, Torremaggiore, Cerignola e San Marco in Lamis nella fascia “11 – 20” casi confermati di positivi al nuovo coronavirus Covid-19. Lo si apprende da raccolta dati ufficiali. Il dato è aggiornato ad oggi, 24 marzo 2020, alle ore 16.30.

Bollettino regionale 24.03.2020. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 24 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 584 test per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 99 casi, così suddivisi: 36 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 29 nella Provincia di Foggia; 12 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 0 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Sono stati registrati 7 decessi: 3 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 7.345 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.005, così divisi: 304 nella Provincia di Bari; 62 nella Provincia di Bat; 103 nella Provincia di Brindisi; 255 nella Provincia di Foggia; 161 nella Provincia di Lecce; 51 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 54 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Nota: oggi sanificazione preventiva del reparto di radiologia, ma al momento non ci sono positività per il caso sospetto correlato a una signora del centro sipontino. Sanificazione in corso del reparto di radiologia dell’ospedale San Camillo di Manfredonia, a causa di un caso sospetto di coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. La sanificazione – avente funzione di misura preventiva – segue la presenza nel reparto di una donna che avrebbe manifestato dei sintomi per una presunta correlazione con il Covid-19. La signora, asintomatica, era andata in ospedale dopo una richiesta del medico di famiglia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it