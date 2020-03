Covid-19, Paolo Telesforo “È il momento della responsabilità”

Foggia, 24 marzo 2020. Carissime e carissimi, questa Azienda ha affrontato momenti difficili in passato, ma ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è qualcosa di così straordinario che, a mia memoria, non ha precedenti. Solo due mesi fa l’emergenza Covid-19 sembrava qualcosa di molto distante e lontano. Oggi, invece, tocca tutti noi da vicino. È vero, inizialmente ha colto l’Italia intera impreparata ed anche un po’ frastornata. Ma ora è il momento di reagire e di dimostrare che possiamo affrontare e superare l’emergenza.

Noi della Direzione ce la stiamo mettendo tutta, ma non potremo mai farcela senza il vostro aiuto. Ognuno di Voi è un Pezzo di questa Azienda. Insieme ne siete l’anima. Su tutti noi, contano le centinaia di persone fragili che, tra le mura di questa Azienda, hanno trovato cura e assistenza. Loro si fidano di noi e confidano in noi. È il momento della responsabilità. Il nostro lavoro, quello che abbiamo scelto di fare, ci impone di continuare a metterci al servizio di queste persone e delle loro fragilità. Ci impone di restare, anche se la paura ci spingerebbe ad andare via. Solo insieme potremo superare questa straordinaria, terribile emergenza. Vi chiedo di continuare a lavorare al nostro fianco con la stessa abnegazione che ci avete sempre dimostrato, da quando siamo arrivati. Non sarà facile, ma lo renderemo possibile, insieme. Per tutto questo, a voi va il mio personale ringraziamento”.

Paolo Telesforo – AD Universo Salute