Disney Plus: in arrivo in Italia il nuovo servizio di streaming

Gli ultimi anni hanno visto la Disney impiegata a differenziare il più possibile i suoi investimenti: negli ultimi 15 anni l’azienda ha acquisito grandi compagnie del calibro di, solo per citarne alcune. Questo per contrastare tutti i problemi che le società impiegate nell’intrattenimento hanno dovuto fronteggiare con l’arrivo dei grandidegli ultimi anni. Negli ultimi anni hanno faticato non poco le Pay Tv a reggere il passo dei più agguerriti

Tutto ciò ha preoccupato non poco anche molti analisti, che hanno iniziato a chiedersi se potesse ancora valere la pena comprare azioni Disney. L’ultima manovra dell’azienda californiana segue proprio questi principi: il 24 marzo arriverà anche in Italia l’ultimo prodotto targato Disney, il servizio in streaming Disney Plus.

Disney Plus: tutti i dettagli

Seppur sensibilmente in ritardo, anche la Disney è pronta a lanciare il proprio servizio di streaming, entrando ufficialmente nella grande guerra dell’intrattenimento online. Non è certo un mistero che le grandi Pay Tv abbiano subito un forte contraccolpo a causa dell’esplosione di servizi come Netflix o Amazon Prime, meno costosi e con molto più appeal soprattutto tra i giovani. Disney ha scelto di non rimanere a guardare e con il lancio di Disney Plus cercherà di non perdere l’ultimo treno per non rimanere inesorabilmente indietro.

Ma come funzionerà Disney Plus? È stata confermata la partnership tra Tim e Disney, che porterà alla distribuzione di Disney Plus solo ed esclusivamente attraverso la banda larga Tim. I dettagli non sono ancora stati rivelati, ma è lecito aspettarsi che grazie a questa manovra quasi l’intero catalogo Disney potrebbe essere messo a disposizione attraverso Tim Vision, che arricchirebbe di molto la sua offerta. Notizia degli ultimi giorni è che anche attraverso i dispositivi Amazon quali Fire TV e Tablet Fire, sarà disponibile il nuovo servizio di streaming di Disney senza limitazioni. Sarà addirittura possibile trovare il prodotto attraverso Alexa, il che può parere strano dato che si tratterebbe a tutti gli effetti di due concorrenti.

Disney Plus: cosa prevede il catalogo in Italia

Nonostante ancora molto ancora è da chiarire in merito a questo nuovo servizio di streaming, soprattutto per ciò che ne concerne la distribuzione sul suolo italiano, ci sono già delle indiscrezioni su ciò che sarà contenuto nel catalogo. Dall’universo Marvel sbarcheranno più di 30 titoli, tra cui Endgame, Captain Marvel, Black Panther, Marvel’s Spiderman e molti altri. Oltre a ciò non mancheranno molte serie originali targate Marvel come l’attesa The falcon and the winter soldier, momentaneamente sospesa a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus, che ne ha bloccato le riprese a Praga.

Saranno inclusi anche i prodotti Star Wars, tra cui The Mandalorian che promette un nuovo approccio narrative all’universo Star Wars, e molti film Pixar e anche una nuova serie, Pixar tra la gente, che promette di portare i personaggi più iconici della casa d’animazione letteralmente “tra la gente”.

Ancora, l’offerta comprenderà anche Simpson, prodotti National Geographic, numerose serie originali e, ovviamente, una grande selezione dei classici Disney come Gli Aristogatti, Dumbo o Aladin. Infine, non saranno pochi i film che sbarcheranno sulla piattaforma, tra cui è stata confermata la presenza del 4 volte candidato agli Oscar Togo, con William Defoe.

Offerta di lancio in Italia e data di uscita

Quanto verrà dunque a costare tutto questo ben di Dio? L’offerta per un abbonamento annuale sarà di 69,99 euro, a fronte di un abbonamento mensile di 6,99 euro. Tuttavia fino al 23 marzo, fino dunque alla vigilia del lancio, sarà possibile ottenere l’abbonamento annuale per 59,99 euro, risparmiando dunque 10 euro.

