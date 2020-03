eToro: recensione della piattaforma di social trading

eToro: è una piattaforma affidabile?

Il Web brulica di ricerche riguardo l’affidabilità e la serietà die, naturalmente, si tratta di un fattore positivo, poiché consente a chiunque di potersi fare un’idea della scelta più adatta a ciò che sta cercando. In più, è una ricerca fondamentale per evitare di incappare in truffe e perdere tutti i propri risparmi. Questo articolo si soffermerà, in particolare, sulle opinioni su etoro e il funzionamento della piattaforma stessa, in modo da fornire una panoramica generale dei servizi forniti da uno dei broker più apprezzati negli ultimi tempi.

Il primo fattore da prendere in considerazione prima di scegliere una piattaforma riguarda la sicurezza e l’affidabilità della stessa. Da questo punto di vista, è possibile subito affermare che eToro non è una truffa. Anzi, il broker gode delle licenze necessarie per fornire i propri servizi legalmente in paesi europei e non. Difatti, consta delle dovute regolamentazione da parte di diversi enti, tra cui:

CySEC;

ASIC;

Per tal motivo, eToro conta numeroso dipendenti, ma anche utenti in tutto il mondo. E’ possibile procedere alla verifica delle licenze visitando i siti ufficiali degli enti stessi, in modo da esser certi e constatare personalmente che il broker scelto sia serio ed affidabile. Visitando il sito eToro è possibile anche notare che sono rese note le sedi ufficiali e legali della società: altra caratteristica importante che denota la serietà del broker apparso sul mercato nel 2007.

eToro: caratteristiche della piattaforma

Piattaforma ormai di fama mondiale, è ampiamente consigliata sia da traders professionisti che alle prime armi. Consta di un’interfaccia chiara e semplice da utilizzare, apparendo alla portata anche di coloro che hanno poca dimestichezza con questi strumenti innovativi e tecnologici. In più, il broker garantisce un supporto ai meno esperti fornendo diversi strumenti di cui usufruire per elaborare una corretta analisi tecnica e fondamentale. eToro consente l’accesso ad una vasta gamma di asset: Indici di Borsa, azioni, criptovalute, materie prime, valute, etc… Ciò permette di puntare ad una diversificazione del proprio wallet: strategia consigliata per ridurre i margini di rischio. Naturalmente, si tratta di servizi gratuiti e privi di commissioni. Inoltre, è possibile iniziare da un conto demo (sempre gratuito ed illimitato), in modo da poter acquisire la pratica necessaria prima di iniziare a negoziare concretamente sui vari mercati finanziari.

eToro: Social e Copy trading

La fama del broker eToro è stata sancita dall’introduzione di due funzioni ritenute valide e concretamente utili per tentare i primi approcci al mondo del trading online. S’impone come un network di trading sul quale gli utenti hanno la possibilità di interagire tra loro e scambiarsi consigli di mercato in tempo reale. In più, si ha l’opportunità di iniziare come copy traders. In termini semplici, si potranno selezionare investitori già affermati nel settore in modo che le loro operazioni vengano replicate in automatico sul proprio profilo. Il broker rende pubblici i profili di questi guru del trading, così che la scelta sia più semplice e rapida e, soprattutto, ciò permette di selezionare solo coloro che seguono strategie e metodologie pertinenti al piano di trading personalmente elaborato.

Ogni trader potrà investire massimo il 40% del proprio capitale su un singolo trader. Ciò significa che sarà la piattaforma stessa ad evitare di rischiare tutto puntando su un unico investitore. Stando alle diverse opinioni online, questo appare un ottimo escamotage per ovviare alla mancanza di esperienza e imparare osservando i migliori all’opera.

Piattaforma eToro: opinioni finali

Con un’ampia gamma di asset a cui accedere e diversi strumenti da poter utilizzare gratuitamente, anche neofiti hanno l’opportunità di cimentarsi nel trading online con eToro. Anche se il broker non fornisce un supporto totale ai propri utenti, ad esempio, non prevede alcuna sezione dedicata ad un percorso didattico formativo. Per quanto riguarda il conto deposito minimo, per i traders italiani equivale a 200 euro: cifra abbordabile e al contempo ottima per avere un certo margine di manovra sui primi investimenti.

In conclusione, eToro potrebbe rivelarsi la piattaforma di trading online adatta alla propria attività di trading online sia se si è principianti, sia se non si è nuovi nel settore.

