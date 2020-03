Foggia. “Avremmo dovuto ricevere 8.000 mascherine e non le riceveremo più”

, 24 marzo 2020. “Arrabbiato? Di più. Dopo una ricerca titanica avevamo trovato e acquistato per la Farmacia una grande quantità di mascherine chirurgiche a un ottimo prezzo tanto da poterle rivendere a 60 centesimi l’una. Ne eravamo contenti e orgogliosi. Uno schiaffo alla speculazione, un aiuto a tanti. A tre giorni dalla consegna ci comunicano che non ce le consegnano perchè “requisite” in Lombardia. Non so a cosa e a chi credere. Chi le ha requisite? Con quale autorità? Loro hanno una emergenza maggiore della Puglia? Si ma le mascherine erano le nostre. PAGATE. O forse il prezzo convenuto era troppo basso e in Lombardia al fabbricante/importatore che sia hanno offerto di più? Non lo sapremo mai.. Ci rimborseranno i soldi pagati in anticipo. Magra consolazione per i foggiani“.

Lo scrive sui social Gioacchino Rosa Rosa, responsabile comunicazione Universo Salute, Opera Don Uva, della Farmacia Telesforo di Foggia.