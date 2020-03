Gesuele “Ciao Peppino Palomba, hai dato lustro a Manfredonia”

Lettera a StatoQuotidiano del dr Gesuele Rosciano in ricordo di, pittore, poeta in lingua dialettale, collaboratore di vari giornali locali, appassionato di numismatica e di canto, scomparso di recente.

“Voglio dedicare un pensiero, ad una persona che purtroppo ci ha lasciati, un uomo che ho conosciuto tardi, nei suoi ultimi giorni di vita, ma che ha lasciato in me un ricordo indelebile: Peppino Palomba”. Erano i primi di febbraio del 2020, mio padre Luigi, a seguito di un malore fu ricoverato presso il reparto di cardiologia dell’ ospedale di Manfredonia. Non erano ancora i tempi della paura e dei divieti della pandemia da corona virus. Una sera mi recai a far visita a mio padre.Entro in stanza, la numero sette, saluto l’ospite e compagno di stanza di mio padre e mi dirigo da lui, una pacca sulla spalla a papà, due chiacchiere e poi mi dice:

“Gesuele, il signore qui accanto, è un mio vecchio amico, è il figlio del mio maestro delle elementari, si chiama Peppino.” Lo saluto cordialmente e mi presento. Due chiacchiere con lui, e, ad un certo punto mi fa cenno con la mano, ad indicare “vieni”, “ avvicinati”, con la stessa mano mi indica il posto accanto a se, nel letto della degenza, chiedendomi di accomodarmi, di sedermi sul suo letto, accanto a lui. Prende dal comodino un piccolo libro e comincia a raccontarmi di se, dice: io sono un appassionato di numismatica, disegnatore e scrittore, cultore “dei dialetti”, il manfredoniano ed il montanaro, che come ben sai sono differenti. Mi porge il libro e mi dice: “Vai all’ultima pagina e leggi. Ad alta voce.” All’ultima pagina del libro erano presenti le note biografiche, la sua storia. Un racconto dettagliato della sua vita privata, artistica e professionale.

Ho carpito quel suo invito a leggere ad alta voce, un invito a far conoscere chi fosse quell’anonimo, anziano degente, costretto in un letto di ospedale. Lo accontento. Con tono da presentatore, a voce alta, affinchè tutti sentissero, comincio a leggere quelle lunghe pagine biografiche: Giuseppe Palomba nato a Monte Sant’Angelo, fin da tenera età vive e opera a Manfredonia, città natale di sua madre. Pittore, poeta in lingua dialettale, collaboratore di vari giornali locali, appassionato di numismatica e di canto. Le sue opere pittoriche sono in collezioni private e pubbliche, e vari sono i concorsi di pittura a cui ha partecipato.

Tra questi: -” Ad Christum per Carmelum”, opera ad olio che si trova nella chiesa Maria Santissima del Carmine di Foggia. -” Gran Premio della Stampa” , concorso internazionale di pittura. Milano 1975. – Concorso “Trofeo della Vittoria”. galleria d’arte di Alba ( Ferrara), 1978. Premiato. – Concorso internazionale “ il Campidoglio d’oro” . Roma 1978. Premiato . – Prix International “ Le Moulin Rouge” , Hommage a Toulose Lautrec. Paris. 1978. Premiato. – Targa d’oro del Comune di Margherita di Savoia. il Biennale d’arte ( opera all’interno del comune di Margherita di Savoia) – Circolo Pittori Sipontini. Concorso di pittura estemporanea, 1986 ( opera all’interno del Comune di Manfredonia). Primo premio. – Azienda soggiorno e turismo di Pompei. 1978. Medaglia d’oro.

In poesia esordisce nel 1987 nel corso organizzato dall AICS di Vieste, “Premio Gargano 1987”. Terzo classificato. Conduce il giornalista e critico della RAI Luciano Loisi. da qui una serie di altre partecipazioni con lusinghieri piazzamenti, tra questi: Concorso “ Il sentiero dell’anima” organizzato da Edizioni del Rosone e Banca del Monte. Foggia. 2006. Premio Nazionale di Poesia “Re Manfredi” , 2009. Arcadia Nova. Unico segnalato. Concorso di poesia “Carnevale Dauno”. Premiato.

Ha pubblicato: “I Rradice” Ediz. Atlantica, 1982. Prefazione a cura del prof. Pasquale Caratù. “Manfredonia dalla fine dell’ Ottocento agli anni Quaranta” Ediz. del Golfo, 1992. con la partecipazione del Comune di Manfredonia. Sue poesie accompagnano le immagini delle opere fotografiche “Immagini di vita e di storia” di M. Losciale, I e II Volume, 1999/2007.

E’ presente in: “ Balenando in Burrasca”, antologia di poeti sipontini a cura di F. Granatiero. 1998. “ Poesia dialettale della Capitanata” , a cura di S.D’Amaro, M.A. Di Sabato, C.Siani, Ediz. Confine. Roma. Si interessa di numismatica dal periodo Magno Greco a quello Medioevale. Grande appassionato di canto, esordisce in una trasmissione radiofonica per le Forze Armate: “Uno,Due,Tre”, condotta da Corrado. Milano. Come voce solista del gruppo folkloristico “La Pacchianella” di Monte Sant’Angelo ha cantato in Grecia a Lefkada, manifestazione trasmessa da Radio Atene nel 1962. Sempre come voce solista del gruppo ha girato,nel Rione Junno di Monte Sant’Angelo, “Puglia Magica” trasmessa da RAI 1 nel 1963. nel 1961 con Beppe Breveglieri, giornalista della RAI, organizzò la “Radio per le scuole” nel Gargano. Insegnante in pensione.

Finita questa lunga presentazione, mi volto verso di lui complimentandomi per la prestigiosa biografia, e lui, inorgoglito, mi dice: “puoi tenere il libro”. Gli chiedo una dedica e lui, con mano tremante, provato dal precario stato di salute, scrive: “Con Stima- G.Palomba, a Gesuele”. Stamattina, 24 marzo 2020, ho chiamato mio padre Luigi, recluso in casa per ovviare ai rischi di questa maledetta pandemia e, gli ho dato la notizia. La telefonata si è chiusa improvvisamente, in un silenzio che mi ha potuto raccontare il suo immenso dispiacere per la dipartita di un caro amico. Uomo che ha dato lustro alla nostra città, purtroppo non ha potuto ricevere le esequie ed il caloroso saluto che in tanti avremmo voluto offrirgli. Perciò voglio salutarlo così, con questa lettera e con una sua poesia, che racchiude le parole che ogni padre vorrebbe dedicare alla propria figlia, ogni nonno alla sua nipotina, le più belle parole che si possano scrivere, le sue:

Piccola ribelle

Sei mare in burrasca

Capriccio di vento ribelle

Nube che adombra

Ma anche

Raggio di sole che scalda

Acqua di fonte che disseta

Amore in piena che travolge.

Solo chi t’ama

Comprende chi sei

Mia piccola ribelle.