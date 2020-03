La neve imbianca Manfredonia e provincia: continuano controlli Covid-19 (FOTO)

e gelo ine non solo: all’alba la neve è caduta abbondantemente sul Gargano e sui Monti Dauni dove il termometro è sceso sotto lo zero. Anche le città di pianura come Foggia, San Severo e Lucera si sono svegliate leggermente imbiancate, così come, Vieste e Peschici. Monte Sant’Angelo, Faeto, Troia, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico questa mattina sembrano piccoli presepi imbiancati. Nonostante la neve e il calo termico proseguono senza sosta i controlli Covid da parte della Polizia locale di Manfredonia.

