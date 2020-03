Lasorsa “Non ci sono casi di positività ad Orta Nova”

Orta Nova, 24 marzo 2020. “Non ci sono casi di positività ad Orta Nova” la precisazione del sindaco Mimmo Lasorsa arriva dalla sua pagina Facebook dopo la diffusione della notizia di un caso di positività avvenuta ieri sera sui social. Ma questa mattina, al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio o timore, il primo cittadino ortese ha fatto sentire la sua voce. Ha, quindi, ricordato e sottolineato che possono essere considerati credibili solo i casi di positività trasmessi e resi noti dalla Asl e “al momento non ci è giunta alcuna comunicazione dalla ASL locale” le sue parole. Pare che il paventato caso di positività fosse riferito ad un anziano uomo ricoverato presso una struttura situata nel subappennino, i cui parenti non avrebbero avuto però con lui alcun contatto negli ultimi tempi. “Il caso si è verificato al di fuori del nostro territorio” ha dunque tenuto ha precisare Lasorsa. “Ancora una volta, quindi, mi sento di affermare che ad Orta Nova non vi è alcun caso di Corona virus”. Molti cittadini avevano chiesto al sindaco nei giorni scorsi, anche attraverso i social, di blindare il territorio del comune, ma il primo cittadino ha fatto notare come questo sarebbe un atto “non legale”. Soluzione, prospettata da Mimmo Lasorsa per limitare i rischi di contagio che potrebbero venire dall’esterno, sarebbe piuttosto quella di intensificare i controlli dei movimenti in entrata ed uscita rispetto ai confini del paese. “Con gli altri sindaci, per fare questo, abbiamo chiesto l’intervento dei militari”.

Firmata ed emanata nel comune di Orta Nova, inoltre, già nei giorni scorsi, un’ordinanza sindacale, attraverso la quale si stabilisce la sospensione con effetto immediato e sino al 03/04/2020 compreso, di attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio fisso (in riferimento al mercato settimanale e ai mercati rionali), sia in forma itinerante (in riferimento ai venditori ambulanti), come reso pubblico dallo stesso sindaco Mimmo Lasorsa atttaverso la sua pagina Facebook. Aumentano, intanto, i casi di positività da Coronavirus nel territorio dei Cinque Reali Siti. Ad oggi 5 quelli riscontrati nel comune di Stornarella, 1 a Stornara, 1 ad Ordona. E misure restrittive e di controllo sono state messe in atto in tutti i Reali Siti in osservanza degli ultimi provvedimenti presi a livello nazionale dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Attivata tutta la procedura di contenimento del contagio nel comune di Stornarella, come ha dichiarato il sindaco Massimo Colia nell’aggiornamento pubblicato nel suo profilo Facebook in data di ieri, 23 marzo, nel corso del quale ha tenuto a precisare: “Nel frattempo i primi contagiati stanno bene e mostrano segni di miglioramento. A loro va tutta la nostra vicinanza e solidarietà”. A Stornara, il sindaco Rocco Calamita vieta lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto e “considerando i legami di famiglia ed amicizia che accomunano i due paesi” di Stornarella e Stornara, sottolinea il primo cittadino, “al fine di evitare o comunque ridurre possibili altri contagi, sarà VIGILATA LA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA LE DUE CITTADINE”.

Inviti a restare a casa, a non formare assembramenti vengono anche dal sindaco di Ordona Serafina Stella attraverso i social e avvisi diffusi per le strade del paese. Continuamente attiva l’opera di Carabinieri e Polizia Municipale a Carapelle. Le forze dell’ordine hanno formato diversi posti di blocco nel paese e fermato vari automobilisti. “Pare che le 40 denunce della settimana scorsa abbiamo sortito il loro effetto” si legge dal post pubblicato il 23 marzo sulla pagina Facebook del Comune di Carapelle “i cittadini di Carapelle stanno iniziando a rispettare i divieti e questo certamente contribuirà al decremento delle situazioni di pericolo”.

A cura di Daniela Iannuzzi