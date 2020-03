Le nuove generazioni di criptovalute e le loro caratteristiche

L’introduzione dellanel mondo finanziario ha portato a un cambiamento sostanziale che ha influenzato sia le modalità di acquisto di beni e servizi, sia la tipologia di trading adottata dagli investitori. Questaè caratterizzata da decentralizzazione ̶ il che permette di avere pieno controllo sulle liquidità durante le transazioni ̶ , offre trasparenza di informazioni, presenta commissioni basse ed è protetta da software di sicurezza con struttura a blocchi di sistema, difficilmente violabili. Ad oggi sono numerose le persone che si cimentano neldi criptovalute. L’investimento nella moneta virtuale sembra essere diventato un interessante introito economico e così sono state generate nuove monete virtuali, lievemente diverse tra loro e dalle molteplici funzionalità.

Attualmente sono tre le tipologie di criptovalute presenti sul mercato economico, e si distinguono fra loro tra primo, secondo e terzo genere.

Criptovaluta di prima generazione

La prima moneta virtuale ad aver raggiunto il successo è stata bitcoin, realizzata da Satoshi Nakamoto, pseudonimo dell’inventore di cui l’identità reale è tutt’oggi sconosciuta. Sostenuta dalla tecnologia Blockchain, la piattaforma sulla quale avvengono le transazioni finanziarie risulta avere un complesso sistema di sicurezza crittografico. Tutto ciò garantisce anonimato, sicurezza e maggiore velocità nello spostamento delle proprie liquidità, a dispetto delle classiche operazioni presso banche o enti finanziari.

Il limite di questa valuta è legato alla tecnologia informatica, e dunque al software, sul quale fa affidamento: la versione, meno recente, di Blockchian permette lo scambio delle sole valute. Inoltre il sistema risulta essere sprovvisto di un mercato interno che mette l’investitore nella condizione di doversi rivolgere a un mercato esterno.

La criptovaluta di secondo genere

Dopo il successo di bitcoin sono state introdotte nel mercato numerose tipologie di criptovalute. Tra tutte, quella che ha avuto più successo è stata ethereum. Questa moneta virtuale è nata grazie a una raccolta fondi, la ICO che letteralmente significa “offerta di moneta iniziale”. Ethereum oltre a essere una moneta virtuale è una piattaforma di scambio e, in quanto tale, sfrutta la tecnologia Blockchain più aggiornata, così da proteggere le transazioni economiche degli utenti. L’innovazione di Ethereum sta nell’aver implementato al suo interno la possibilità di creare contratti intelligenti, anche detti contratti automatici.

Il contratto intelligente è un programma informatico creato per racchiudere le istruzioni atte a specificare le regole di un accordo finanziario. In questo caso si tratta di una regolamentazione inerente all’organizzazione delle transazioni economiche.

La criptovaluta di terzo genere

Le valute virtuali di primo e secondo genere sono valute decentrate, dunque non sono soggette al controllo degli Istituti di credito istituzionali. Queste altcoin, altro termine usato per definire la moneta digitale, non necessitano di nessuna istituzione finanziaria che le sovvenzioni o gestisca. Inoltre, sono legate a un software aperto alle modifiche degli utenti e gestito dal network. Il tutto ha soppiantato le vecchie abitudini di pagamento, rendendo le operazioni più veloci e trasparenti. Al contrario, la caratteristica della criptovaluta di terzo genere è quella di essere legata a un determinato Stato. Tutto ciò sembra collimare con l’ideologia che ha portato alla creazione delle criptovalute. Il concetto stesso di proprietà o gestione diretta della moneta virtuale è, in effetti, un controsenso.

Il motivo che ha spinto alcuni Stati alla creazione di una propria moneta digitale è forse ritracciabile nella grande visibilità mediatica che la criptovaluta ha ottenuto negli ultimi anni, ma le mire effettive sono ancora da comprendere a pieno. Comunque sia, sono già numerosi i Paesi che hanno immesso nel mercato economico la propria valuta virtuale, si pensi al Cardano (ada) cinese, al Petro del Venezuela o al criptorublo russo.

Oggi la speculazione su criptovaluta è divenuta una delle forme di trading maggiormente praticate.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)