Manfredonia, “Commercianti abbigliamento e altro: misure Governo non bastano”

, 24 marzo 2020. E’ urgente rivedere immediatamente le misure a supporto del commercio a causa della chiusura forzata in conseguenza del Covid19.. Capisco che in una prima fase si è pensato all’emergenza, la cassa integrazione, il contributo dei 600 euro.

Ora però bisogna fare di più. Ci vuole una presa di posizione audace. La mia riflessione è rivolta ai commercianti di abbigliamento ed altri settori e tutti coloro che per vendere la merce debbono fare ad inizio stagione dei lauti investimenti. Non sono un esperto nel campo dell’abbigliamento ma credo che ad inizio stagione gli investimenti per approvigionamento merci vadano da un minimo di 10 mila euro a importi che superano anche i 100 mila euro se parliamo del settore luxury. Gli importi di cui sopra non vengono mai saldati in contanti ma attraverso ricevute bancarie ed a volte anche con assegni (post-datati). Si concordo che gli assegni post datati non sono in conformità con le leggi vigenti, evitiamo di fare polemiche in questo contesto su quello che è lecito o non lecito fare. In guerra bisogna essere pragmatici se non vogliano aumentare il numero delle vittime.

Le dilazioni di pagamento, ninfa vitale per il commercio sono agevolazioni che vengono concesse su base di merito di fiducia tra produttori e commercianti in tutti i settori merceologici. Cosa accadrebbe quindi in una sempre più consistente ipotesi che il commerciante non possa onorare i suoi debiti. Nel migliore degli scenari possibili potrebbe accadere che si interrompe il rapporto fiduciario tra produttore e dettagliante ergo il commerciante dovrà per necessità di cose, finita l’emergenza, rivolgersi ad altri produttori.

Nella peggiore delle ipotesi il commerciante riceverà intimazione di pagamento da parte degli uffici legali dei produttori per le ricevute bancarie non onorate e successivamente decreti ingiuntivi e pignoramenti, ancor peggio potrebbe vedere gli assegni consegnati all’atto dell’acquisto della merce protestati. In buona sostanza sia pignoramenti che protesti sarebbero la morte commerciale per l’esercente con conseguente chiusura dell’esercizio e licenziamento dei dipendenti. E’ importante quindi provvedere subito ad attuare manovre correttive a tutela dei commercianti al fine di tutelare la categoria e non creare ulteriori danni ad un comparto che già soffriva prima di questi tragici eventi. Per il comparto sarebbe la fine. Una soluzione potrebbe essere un fondo di garanzia di facile e veloce accesso, sulla falsa riga se non erro della legge 108/96 “legge antiusura” finanziato dallo stato che garantisca le banche anticipatarie al 100%. Un fondo che non entri troppo nel merito sociologico e comportamentale dell’esercente ma si limiti ad anticipare le somme con fidejussione dello Stato.

Non e’ possibile gravare sulle Banche che in questo contesto si stanno già esponendo tantissimo. Con il supporto di un fondo di garanzia si potrebbe. Le Banche non riuscirebbero anche volendo senza una legge a supporto. Le normative di accesso al credito non prevedono aiuti straordinari senza una legge a supporto.

Antonello Scarlatella