Manfredonia, donazione motopesca Alba Adriatica alla Protezione civile

, 24 marzo 2020. L’intero equipaggio deldi Manfredonia ha deciso volontariamente, “nel proprio piccolo”, di donare una somma di €.200 per l’emergenza coronavirus alla Protezione civile italiana. “Vorrei dire solo: siamo 12 mila imbarcazioni in tutta l’Italia, il che vuol dire una noce nel sacco non fa rumore ma tutti insieme possiamo fare rumore. Dimostriamo di essere pescatori anche in un momento difficile. Grazie“.

iban:it84Z030690502010000 0066387.€200. Motopesca Alba Adriatica per coronavirus.