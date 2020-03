Nel Trevigiano ricorre un simpaticissimo aforisma popolare “Mi no vado a combatar”. L’aveva rilanciato Remigio Forcolin durante il ventennio fascista, quale sottotitolo per il suo foglio satirico “Cagnan”, dal nome del corso d’acqua trevigiano famoso per essere stato citato da Dante nel canto IX del Paradiso, ai versi 49/51

\…\ e dove Sile e Cagnan s’accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna \…\

La strofa, dai magistrali endecasillabi, ci dice che “dove il Cagnan affluisce nel più copioso Sile (a Treviso), qui signoreggia con alterigia colui (Rizzardo da Camino) che già sta per cadere nella trappola dei congiurati”. Il regime dittatoriale ritenne la frase pericolosissima propaganda e fece di tutto per censurarla. “Mi no vado a combatar” non avrebbe mai avuto odore di diserzione e certamente fu la stessa imbecillaggine politica, con i suoi timori, ad accendere e alimentare un’interpretazione di tradimento. “Mi no vado a combatar” era l’intento dialettale di “non vado a impicciarmi degli affari altrui” e Forcolin, maestro d’ironia qual era, lo utilizzava a titolo delle sue ciacoe (chiacchiere) di paese che riportava sul foglietto.

Ecco, quindi, un esempio come gli avvenimenti possano incidere su un tranquillo percorso semantico. Pochi, oggi, ne ricordano il significato di piazza, a beneficio di quello indotto dai censori.

Remigio Forcolin, pseudonimo Conte d’Aci Castello, decano dei giornalisti trevigiani, filosofo, musicologo, aforista, maestro d’ironia, era nato nel 1900 e scomparso in età avanzata (1990), praticamente attraversando tutto il secolo. Il Cagnan, settimanale umoristico, da lui fondato e stampato nella tipografia di Toni Vianello, fu pubblicato dal 1921 al 1930, comportando alla sua persona rabbiose contestazioni e censure del regime. Le pubblicazioni riapparvero poi brevemente dal ’48 al ’49. Da giovane, Forcolin aveva aderito al movimento dell’Eternismo e ne abbiamo un gustoso scambio di corrispondenza, intorno al 1925, con “mon excellent ami le comte Gabriel d’Alençon” come lui amava definirlo.

Nel 1928, in un’epoca in cui si osannava la proliferazione delle nascite, si scagliò con un suo volumetto contro la dottrina di Tomas Robert Malthus (1766-1834), il prete anglicano inglese, economista ed estremista liberale, fautore della diminuzione della popolazione, per quella sua opera filosofica “Saggio sul principio della popolazione” basata sul concetto restrittivo dell’Amore e della Moltiplicazione, che nulla aveva dell’ideologia “Massima natalità minima mortalità” in cui il Nostro credeva. In questi due ultimi secoli, i concetti di Malthus avrebbero trovato alleate le pandemie della Spagnola e del Coronavirus.

Suo figlio Giancarlo ricorda la casa paterna frequentata da personaggi quali lo scrittore trevigiano Giovanni Comisso (1895-1969) e il musicologo Francesco Balilla Pratella (1880-1955) questo tra i padri della musica futurista. Del maestro compositore Pietro Mascagni esiste un documento di amichevole conoscenza. Fu lui, Conte d’Aci Castello, a scegliermi e a propormi, attraverso una inaspettata ed emozionante telefonata mattutina, d’essere l’estensore della sua biografia. Mi dettava i fatti al tavolino della storica pasticceria “Casellato”, dove era solito far colazione, ma purtroppo non fece in tempo a concludere. Tramite il soccorso di famigliari e amici si riuscì a completarla e nel 1992 a pubblicarla, cercando co la mia penna di mantenere l’ironia e la retorica che lo caratterizzava. Negli ultimi anni della sua lunga esistenza soleva affermare che “\…\ la vecchiaia no esiste ma la paura de deventar veci, sì”.

Ferruccio Gemmellaro