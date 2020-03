Neve sui Monti Dauni, in azione mezzi dei Comuni e della Provincia

“Dopo le nevicate delle ultime ore, sono in azione dalle prime luci dell’alba i mezzi spalaneve e spargisale della Provincia di Foggia per garantire la percorribilità delle strade provinciali. All’emergenza sanitaria si aggiunge l’emergenza neve, un motivo in più per restare a casa e spostarsi il meno possibile. Ringrazio gli operatori e i tecnici impegnati in queste ore, dimostriamo ancora una volta che la Provincia c’è”. Lo scrive su facebook il presidente della Provincia

Stamattina ad Orsara di Puglia sono entrati in azione i mezzi spargisale sia del Comune sia della Provincia sulla strada di collegamento con Foggia. “Abbiamo la neve- dice Tommaso Lecce, sindaco di Orsara, e il coronavirus, la neve non è molta, era prevista, in ogni caso alcuni anziani ci hanno chiesto di portare loro la spesa a casa. Oltre il Coc del Comune stiamo attivando una squadra di volontari perché finora sono stati gli stessi commercianti a portare la spesa a casa ma sono stanchi, non si sa quanto durerà questo periodo”.

“In casa per la neve è meglio, tanto la spesa l’hanno già fatta – secondo il sindaco di Pietra Montecorvino Raimondo Giallella – abbiamo attivato un numero di cellulare per tutte le spiegazioni”. Strade transitabili anche a Motta Montecorvino, rassicura il sindaco Domenico Iavagnilio. Numeri del comune per tutte le esigenze dei cittadini con un invito lanciato qualche giorno fa a quelli che sono fuori paese: “Se ci tenete a Motta restate nei luoghi in cui siete residenti”.