Ospedale Manfredonia, caso sospetto Covid19: sanificazione reparto radiologia

, 24 marzo 2020. Sanificazione in corso del reparto didell’ospedale San Camillo di Manfredonia, a causa di un caso sospetto di coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati di. La sanificazione – avente funzione di misura preventiva – segue la presenza nel reparto di una donna che avrebbe manifestato dei sintomi per una presunta correlazione con il Covid-19. La signora, asintomatica, era andata in ospedale dopo una richiesta del medico di famiglia.

La precedente sanificazione. Si ricorda che già lo scorso 20 (o 21) marzo 2020, la struttura di radiologia dell’ospedale di Manfredonia era stata sanificata, in seguito alla positività di un uomo, un paziente asintomatico, successivamente deceduto. Come pubblicato più volte, l’uomo era stato ricoverato nel reparto di chirurgia generale dal 4 al 12 marzo 2020, per una patologia non collegabile al Covid-19 (“problemi nella defecazione, con successiva rimozione di un polipo”). Una settimana dopo le dimissioni, come informato dall’Asl per il caso in questione, il paziente è tornato al Pronto Soccorso in stato febbrile, con successivo tampone ed esito positivo al Covid19. “Ricostruita la catena del contagio”, erano stati sottoposti a tampone “circa 25 operatori dei due reparti che avevano avuto contatti con il paziente. I primi 13 tamponi hanno avuto riscontro negativo. Si è in attesa dell’esito degli altri“. “Le Strutture di Chirurgia Generale e Radiologia” erano state “immediatamente chiuse e sanificate”. L’altro caso, relativo alla positività al Covid-19, è stato quello di un medico cardiologo in servizio al P.O. San Camillo. Anche in questo caso: era stata disposta la sanificazione dei reparti interessati con ricostruzione dei contagi e tamponi per operatori che avevano avuto contatti con il paziente. Attesa per responso da parte dell’ASL Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it