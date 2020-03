Polizia locale “Covid-19: Ottima risposta cittadini di Manfredonia, ma non bisogna mollare”

Manfredonia, 24 marzo 2020. Covid-19: continuano i controlli degli agenti della Polizia locale per attestare il rispetto delle misure indicate nei provvedimenti governativi e territoriali. Stamani è stato diffuso il report dal comando della P.l. degli interventi effettuati dal 12 (giorno dopo dell’entrata in vigore delle misure governative) al 22 marzo scorso. “Le persone autocertificate sono state 132 di cui 85 a bordo di autoveicoli e 47 a piedi; 4 persone sono state sanzionate per inosservanza delle prescrizioni dell’autorità; sono stati controllati 37 esercizi commerciali trovati tutti in regola secondo la norm4 persone sono state sanzionate per inosservanza delle prescrizioni dell’autoritàativa specifica“.

“La risposta è stata molto positiva da parte dei cittadini di Manfredonia – dice l’ispettore superiore della P.l. Michele Ionata, del reparto viabilità -, certo non sono mancati i trasgressori delle misure stabilite dal Governo, ma generalmente i cittadini ha rispettato quanto diramato a livello centrale e periferico. Ora sarà fondamentale continuare a rispettare le misure fino a nuova disposizione”.

Il Comando della Polizia locale di Manfredonia “resta a disposizione per le segnalazioni di tutti i cittadini”.