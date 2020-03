Potito Salatto “Abbiamo risorse ed energie sufficienti per affrontare quest’emergenza”

, 24 marzo 2020. “Penso si debba partire da una constatazione: malgrado le difficoltà del Sistema Sanitario nella nostra Regione, dovuta allo squilibrio Nord-Sud e ad alcune scelte sbagliate, abbiamo risorse ed energie sufficienti ad affrontare questa pericolosa emergenza. ÈDobbiamo prestare molta attenzione alle persone più fragili: gli anziani, i malati, gliinvalidi. C’è bisogno di molta fraternità, e va bandita qualsiasi tentazione discatenare una caccia all’untore. Dobbiamo stare a distanza fisica dai nostri simili,ma stando sempre loro vicini con il cuore, con l’anima. Gli ospedali privati hanno immediatamente messo a disposizione della Regione tutte le nostre strutture e professionalità. Proprio per far fronte alla possibile onda di piena della pandemia, le nostre attività sono state limitate alle urgenze indifferibili. Attendiamo le indispensabili direttive, ma nel frattempo abbiamo cominciato a predisporre, nei limiti del possibile, posti letto che potrebbero essere utili.

Nella Casa di Cura San Michele di Manfredonia, per esempio, abbiamo allestito sei

posti letto di terapia sub-intensiva, e possiamo attivare immediatamente almeno

dieci posti letto di pneumologia, con qualificati anestesisti e altri specialisti.

Inutile dire che siamo impegnati a garantire non solo la perfetta efficienza delle

nostre strutture, ma anche la loro salubrità, per evitare ogni possibile contagio, al

quale i luoghi di cura sono purtroppo esposti. È parte del nostro servizio alla comunità l’esercizio della massima trasparenza. Monitoriamo costantemente la situazione ci teniamo pronti a intervenire al minimo segnale di allarme. Parlo delle realtà private perché sono quelle che conosco meglio. Ma da medico non faccio alcuna distinzione fra pubblico e privato. In questa guerra gli operatori sanitari (medici, infermieri e quant’altro) sono la prima linea, le truppe scelte. La minaccia è reale, ma è una guerra che possiamo vincere. I cittadini si affidino con fiducia alla Medicina e ai medici, non seguano dicerie e fake news. Mantenendo la lucidità e comportandoci con equilibrio e civiltà, supereremo questo momento buio. Insieme ce la faremo”.

Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano il dr. Potito F.P. Salatto, Presidente Aiop Puglia.