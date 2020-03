Regione Puglia chiede autorizzazione a produzione mascherine

La Regione Puglia ha chiesto al ministero della Salute l’autorizzazione a poter produrre i dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.e hanno manifestato l’interesse a riconvertire il proprio ciclo per produrre le mascherine che scarseggiano negli ospedali pugliesi. Però, una legge statale impone che sia il ministero a dare l’autorizzazione e a certificare il prodotto finale. Per questo la Regione è in pressing sul ministero della Salute, con l’autoproduzione la Puglia potrebbe diventare autosufficiente.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno