San Giovanni Rotondo, Cri dona ambulanza biocontenimento

(ANSA) –(FOGGIA), 24 MAR – Un’ambulanza con barella di alto biocontenimento è stata consegnata dalla Croce Rossa Italiana alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ospedale Covid nel Foggiano. Il mezzo ha una tecnologia di ultima generazione, ma può anche essere usato come una normale ambulanza. “Conosciamo bene tutto quello che Casa Sollievo sta facendo in questi giorni difficili – ha spiegato Raffaele Di Sabato volontario e responsabile regionale del Servizio di Alto Biocontenimento della CRI presso Casa Sollievo – Pertanto siamo felici di poter contribuire in questo momento così delicato”., che si alterneranno nel trasporto degli ammalati, con la possibilità, se necessario, di ampliare il reclutamento agli altri comitati regionali della Puglia.