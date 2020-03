Tutolo su facebook “A Lucera 5 casi”. Stoccate a cultori e l’augurio “Ho voglia di abbracciarvi”

, 24 marzo 2020. COVID-19. salgono a 5 i casi dia Lucera, “anche se sono 4 i cittadini residenti”. Lo precisa nella nuova diretta facebook, il sindaco. ““, precisa il primo cittadino. “Da qui, continuo a supplicarvi:“. Poi una stoccata, l’ennesima ai “cultori” “C’è qualcuno che ci gioca con le mie dirette, con le mie frasi, la mia semplicità utilizzata per la comunicazione. Io dico che devo arrivare a più persone possibili, quindi degli attacchi non so che farmene”. Infine il nuovo appello “Sono certo che a Lucera di asintomatici ce ne saranno almeno un centinaio. Quindi: non uscite, restate in casa e spero presto di riabbracciarvi tutti. Non vedo l’ora di poter tornare, come voi, alla normalità”

Pubblicato da Antonio Tutolo su Martedì 24 marzo 2020