Cashback di Stato: come attivarlo e come funziona

Con il cashback di Stato l’esecutivo mira al perseguimento di un obiettivo ben preciso, ovvero incentivare l’utilizzo di pagamenti sicuri e tracciabili disincentivando così l’utilizzo del contante. In questo modo è possibile combattere una problematica particolarmente avvertita nel nostro tessuto economico sociale, ovvero l’evasione fiscale.

Quali sono i pagamenti accettati dal cashback

La normativa parla chiaro, ha il diritto di ricevere il 10% delle somme pagate solo chi effettua pagamenti in negozi fisici, ovvero su POS, purché l’esercente possieda un acquirer autorizzato (ad oggi quasi tutti dovrebbero possederlo). Le categorie di pagamenti che rientrano nell’alveo del cashback sono davvero svariate: parrucchieri, supermercati, negozi di abbigliamento, idraulici, carrozzieri, ricariche telefoniche, ristoranti, pizzerie, bar e molto altro ancora. Ovviamente è possibile ottenere il rimborso non solo sui pagamenti per i beni, ma anche per i servizi come ad esempio l’assicurazione, il bollo, l’IMU e le bollette. È bene precisare però che il cashback interessa solo ed esclusivamente i consumatori, ovvero coloro che agiscono sul mercato perseguendo finalità non imprenditoriali.

Come attivare il cashback di Stato

Prima di poter attivare il cashback, è necessario istallare sul proprio dispositivo l’applicazione IO ed e inserire il proprio codice SPID oppure utilizzare la nuova carta d’Identità digitale. Sull’ app IO, infatti, c’è la voce dedicata proprio al cashback, basterà semplicemente cliccare su “attiva cashback” spuntando tutte le domande. Una volta fatto ciò occorre indicare nella piattaforma quali carte verranno utilizzate e successivamente indicare l’Iban sul quale dovrà essere rimborsato il cashback. Una volta completata la registrazione è bene sapere quali sono i periodi da prendere in considerazione per il calcolo del cashback:

1 Gennaio 2021- 30 Giugno 2021;

1 Luglio 2021- 31 Dicembre 2021;

1 Gennaio 2022- 30 Giugno 2022.

Il pagamento del cashback avviene in genere entro e non oltre 60 giorni dalla fine del periodo indicato. Tutti i rimborsi effettuati saranno esentasse.

Cosa fare se l’app non riconosce la propria carta di credito

Nel caso in cui la propria carta non dovesse essere riconosciuta dalla piattaforma è probabile che l’utente non abbia richiesto al proprio istituto di credito di abilitarla ai pagamenti online. L’abilitazione ai pagamenti è fondamentale perché permette di verificare se i dati della carta siano o meno corretti. In genere la verifica avviene mediante una piccola transazione da due centesimi. Il mancato riconoscimento in genere avviene con quelle carte che hanno doppio circuito, si pensi Bancomat, Maestro, V-Pay e molte altre ancora.

Come aderire al Cashback di stato se non si possiede un conto corrente

Non tutti sanno che non è necessario possedere un conto corrente per poter aderire al cashback di Stato. Per poter ottenere il rimborso del 10% delle spese poste in essere in negozi fisici (fino ad un massimo di 1500 euro per semestre) è necessario e sufficiente possedere uno strumento di pagamento elettronico (dotato di Iban ovviamente). Parliamo delle cosiddette carte prepagate, anch’esse infatti permettono di ottenere il cashback di Stato. (nota stampa)