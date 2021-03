Democrazia e politica, il caso di Karla Péreza a Cuba

Quante volte da bambini abbiamo sentito l’espressione “c’era una volta” l’inizio di ogni favola che si rispetti, il principio tanto atteso di un mondo che non esiste.

1 Elementi teorici per una comprensione della democrazia moderna.

Quando pensiamo alle democrazie del mondo, anche quella italiana, sorge il dubbio, cartesianamente sempre utile, di immaginarci “costretti” alla democrazia. La democrazia ha il proprio archetipo politico nel popolo. Fermo restando la funzionalità quasi attrezzale del popolo ridotto all’atto del voto, trovo che ci sia poco altro di democratico. Oltre tutto, Polibio è testimone, quando si cerca maggiore democrazia si sfocia nel difetto dell’oclocrazia popolare, un limite sempre in agguato.

Quali sono le prospettive politiche? Un apparato apparentemente democratico, ma basato sulla burocrazia e la tecnocrazia. La libertà umana, che è poi essenziale all’azione del vivere, fatto costitutivo dell’umanità, ricorda che siamo portati eroicamente a cercare senso alla vita, la libertà come atto di comprensione del significato del vivere o come proposito limite e teleologico, ci insegna che l’elemento “in sé” dell’umano, lo dice Sartre, teso come è alla ricerca dell’autenticità propria nel movimento del mondo della vita, non realizza un controllo sull’essere e questa temporalità dispiegata, gettata nel reale, stenta a trovare una semantica e una sistemazione definitiva ai significati del mondo. La libertà umana è ontologicamente avversa alla burocrazia e al sistema tecnocrate. La libertà è posizione mia nel mondo, la burocrazia è sostituzione della libertà essenziale e principio di nichilismo di senso, sembra portare una logica propria, ma la logicalità della burocrazia è un sillogismo tautologico che non porta ad un progresso umano o di comprensione, è un fatto come le ruote delle macchine che girano in un senso o nell’altro come vuole chi è all’origine della burocrazia. Il soggetto che induce e controlla la burocrazia ha un pensiero originale sul mondo che non condivide con il popolo, ma che usa per muovere la burocrazia che diviene strumento di potere. Il governo della tecnica o scienza è l’illusione che un prodotto umano, la scienza, abbia un movimento autonomo e un livello di coscienza che non esiste, la scienza è sempre ricerca di senso mosso dall’esigenza umana di cercare e generare comprensione.

In caso contrario, si verifica il problema dell’entificazione dell’essere, quando la scienza prende dominio sull’umano e versa i suoi significati sul mondo in modo autonomo che sono relativi solo a singole realtà ed oggetti, ma che non coglie il senso generale della vita e dell’esistenza, per dirla con Heidegger, il senso dato agli enti singoli sovrasta quello dell’Esserci.

2 Applicazioni pratiche di politica nel mondo, gli attivisti cubani.

Karla Pérez, attivista politica cubana, prendiamo in esame questo caso diventato famoso.

Giornalista, giovane donna, impegnata come attivista, è stata colpevolizzata dal governo cubano di essere portatrice di idee contrarie alla “ragionevolezza” della dittatura.

Fermo restando la perplessità di un qualunque tentativo di legittimare un procedere tirannico, sembra il caso di Socrate, ha qualcosa di simile.

Socrate venne accusato di deviare i giovani per il suo pensiero. Vero, ogni pensiero libero è potenzialmente sovversivo, ha in sé qualcosa di esplosivo, si chiama libertà, per chi non dovesse conoscere la parola, libertà è l’attività libera dell’umano nella comprensione del mondo, è il mio dare senso alle cose e al reale secondo la mia disposizione spirituale e il mio livello di comprensione e penetrazione della semantica del mondo.

Questa ragazza, che non può far ritorno a Cuba e non potrà rivedere la propria famiglia per sempre, è stata oggetto di una feroce critica mediatica nazionale, di un accanimento pubblico alla sua vita privata per le sue idee. Credo che il governo cubano stia facendo clamore per produrre un nemico esterno, come ha fatto con gli USA per decenni, un nemico capace di focalizzare l’attenzione su altro e indurre confusione e una distrazione di stato dai veri problemi del Paese. Socrate pagò con la vita, Karla con l’esilio. Tutto questo, oggi, non ha senso. Il procedere della dittatura è semplice, si chiama burocrazia. Oppone alla libertà la burocrazia vietando la libertà e dicendo cosa si possa fare e cosa no in modo arbitrario e strettamente connesso a logiche di sopravvivenza interna.

La tirannide quando è malata e ha paura prende sempre le mosse di ogni discorso da un nemico che minaccia perché non c’è cosa che funzioni meglio di un nemico per ristabilire l’ordine interno e creare odio e divisione all’interno di un popolo. I diritti umani vengono calpestati ogni giorno in molti Paesi e tanti intellettuali subiscono ingiustificabili attacchi personali.

La politica internazionale dovrebbe farsi carico di queste grida inascoltate di libertà di pensiero perché la libertà è la condizione della vita umana. Trovo, infine, ridicolo l’intellettuale occidentale che invasato da un rigurgito sovietico plaude le ditatture estere non sapendo il dolore di chi la subisce, a loro posso solo dire di verificare i fatti della storia, ai governi occidentali la preghiera di una maggior presenza internazionale a difesa dei diritti di quanti non possono aprire bocca o che per averlo fatto non rivedranno più la propria famiglia. A Karla e agli altri giovani attivisti il mio fraterno pensiero.

A cura di Giuseppe Marrone, Foggia 24 marzo 2021