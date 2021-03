Focolaio Covid nel Foggia Calcio, 11 positivi: a rischio la gara col Palermo

I calciatori positivi al Covid sono già in isolamento. Quelli attualmente fuori Foggia resteranno presso le loro abitazioni e si riaggregheranno ai compagni solamente quando si saranno negativizzati. Una brutta botta che giunge nel momento topico del campionato e con i rossoneri in piena corsa play off. La situazione sarà monitorata giornalmente e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi tamponi di verifica. (telefoggia)