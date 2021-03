Foggia, arrestato rapinatore seriale: 5 colpi in un mese, 3 nello stesso bar

Gli investigatori sono giunti alla identificazione del responsabile della suddetta rapina, analizzando i filmati dei diversi sistemi di videosorveglianza attraverso i quali lo stesso è stato individuato per un tatuaggio sull’avambraccio.

Qualche giorno dopo, il 14 settembre, il rapinatore ha agito dapprima nei confronti die, subito dopo in danno dello stesso bar tabacchi sito sulla circonvallazione precedentemente rapinato. Come se non bastasse, un mese dopo, in data 13 ottobre rapinava, per la terza volta, il suddetto bar tabacchi sito sulla circonvallazione.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che il rapinatore utilizzava per i suoi spostamenti la propria autovettura alla quale rimuoveva le targhe prima di commettere i delitti.

La complessa attività è stata altresì riscontrata nel corso di una mirata perquisizione, la quale ha permesso di acquisire ulteriori fonti di prova a carico del destinatario della misura cautelare. Innanzi a tutti gli elementi raccolti, l’indagato confessava le proprie responsabilità, ragion per cui nei suoi confronti è stata applicata la misura detentiva meno inflittiva degli arresti domiciliari.