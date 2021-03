Foggia, Barone contro Landella “Sciatteria amministrativa dilagante”

Foggia, 24/03/2021 – “In una ricognizione tra le proposte del mio assessorato, spicca una bellissima iniziativa per la realizzazione di HUB di innovazione sociale, destinata ai Comuni capoluogo di Provincia della Puglia.

I comuni hanno presentato la richiesta per i 2.175.000 euro previsti per la realizzazione di uno spazio di innovazione sociale, spazio dove connettere sinergicamente il tessuto imprenditoriale e il terzo settore all’interno delle città.

Bene, questo avverrà in tutte le città tranne che a Foggia, perché il Comune non ha neanche presentato la domanda, ha rinunciato a dei soldi pronti e designati alla creazione di questa rete produttiva e sociale, per voi e per le imprese del territorio. Anche per queste occasioni perdute, per questa sciatteria amministrativa dilagante, questa amministrazione deve andare a casa, velocemente“.