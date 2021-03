Foggia, Riuniti: parte sperimentazione vaccino, 800 euro per volontario

Foggia, 24/03/2021 – (repubblica) Le sperimentazioni al via in Puglia sono due ed entrambe potrebbero dare un contributo importante sia sul fronte della prevenzione sia su quello della cura del Covid-19. Da un lato c’è la sperimentazione degli anticorpi monoclonali e dall’altro quello delle dosi di ReiThera, ovvero il vaccino made in Italy contro il coronavirus per il quale la casa farmaceutica mette sul piatto 800 euro per ciascuno dei volontari arruolati. Partiamo da qui.

I centri pugliesi che si misureranno su questo fronte sono il Policlinico Riuniti di Foggia e l’ospedale Vittorio Emanuele II a Bisceglie. Lì, dicono dall’Asl Bat, cominciano oggi le prime attività con i 15 volontari che hanno già aderito alla sperimentazione. Ma c’è ancora tempo per farsi avanti.

A Bisceglie — come a Foggia, del resto — i volontari saranno divisi in due gruppi: quelli che effettivamente riceveranno la dose dell’antidoto (non sono previsti richiami nel caso di ReiThera) e quelli che — a loro insaputa — riceveranno un placebo. Dunque, se la sperimentazione andrà a buon fine sarà anche per merito dei due ospedali pugliesi. (repubblica)