Foggia, sperimentazione vaccino Reithera: arrivano 700 richieste in 24 ore

Foggia, 24/03/2021 – (repubblica) Settecento mail in meno di 24 ore. Si sono fatti avanti da tutta la Puglia, hanno un’età compresa fra i 20 e i 60 anni, tanta paura di contrarre il virus e finire in ospedale, “ma anche tanta fiducia nella scienza”. Sergio Carbonara, 61 anni, direttore delle Malattie infettive all’ospedale Vittorio Emauele II di Bisceglie, non si aspettava una risposta così.

“Al punto che mi rammarico del fatto che non potremo rispondere a tutti i potenziali volontari che si sono fatti avanti“, racconta il medico. “C’è la voglia di contribuire a allo sviluppo di uno strumento che possa aiutare non soltanto se stessi, ma l’intera comunità”. Poi “un pizzico di orgoglio nazionale che non guasta”, perché GradCov2, il vaccino ReiThera, è sviluppato a Castel Romano.

E anche la scelta di testimonial come lo scrittore, ex politico e magistrato Gianrico Carofiglio può aver giocato un ruolo in questa partita, avvicinando più persone alla sperimentazione in corso a Bisceglie, che con il Policlinico Riuniti a Foggia, rientra nei 26 centri italiani alle prese con la sperimentazione.

Il professor Sergio Lo Caputo, che guida la sperimentazione ReiThera a Foggia: “Sono convinto – dice – che presto avremo un vaccino tutto italiano”. (repubblica)