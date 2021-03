Fratelli d’Italia, Meloni nomina Bignami: “Galeazzi il commissario provinciale a Foggia”

Foggia, 24 marzo 2021. “Caro Galeazzo, vista la particolare situazione su Foggia e la richiesta pervenuta all’organizzazione da parte di Giandonato La Salandra, sentito il commissario regionale Marcello Gemmato, con la presente ti nomino, per questa delicata fase, commissario a Foggia di Fratelli d’Italia, chiedendoti di collaborare con Giandonato e tutta la classe dirigente al fine di garantire che Fratelli d’Italia sia, anche a Foggia, baluardo di trasparenza, legalità e buona Politica. Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita. Ti auguro buon lavoro”.

Come riporta foggiatoday.it, queste le parole scritte da Giorgia Meloni per nominare Bignami commissario provinciale dei Fratelli d’Italia a Foggia, in seguito alla decisione di La Salandra di rimettere il partito in Capitanata nelle mani dei vertici nazionali.