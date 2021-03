La “Società” su il Fatto “I foggiani per bene meritano di sapere la verità”

Foggia, 24/03/2021 – “Che nella città di Foggia agiscano le batterie della Società Foggiana è cosa risaputa, e chi scrive auspica da tempo azioni serie nei confronti della malavita organizzata. Il rischio, infatti, è che fra qualche anno clan foggiani e narcos messicani scambino coca e milioni di euro in combutta con la ‘Ndrangheta. Certo, l’input dato dal prefetto Grassi con l’invio della commissione di accesso è sicuramente forte e va in quella direzione”.

Lo riporta un articolo di ieri pubblicato dal giornale Il Fatto Quotidiano firmato da Piernicola Silvis Scrittore ed ex Questore. Fonte: Repubblica

“Ora la grossa responsabilità di accertare – scrive – i fatti è tutta sulle spalle dei tre funzionari, che dovranno scoprire se, negli ultimi anni, l’azione amministrativa e politica del comune di Foggia sia stata pilotata dalla mano di gruppi egemoni della criminalità organizzata che hanno agito da burattinai. Ovviamente non abbiamo una sfera di cristallo che consenta di saperne di più circa le indagini riservate alla base dell’accesso, ma non possiamo che augurarci che la commissione faccia piena luce sull’operato dell’amministrazione comunale di Foggia. I foggiani perbene, e sono la stragrande maggioranza, meritano di saperlo presto”.

Fonte: Comune Foggia

“Nessun amministratore comunale foggiano risulta, a oggi, indagato per aver commesso reati, ma il quotidiano romano Repubblica (numeri del 16, 21 e 22 marzo scorsi) riporta stralci della relazione ministeriale, in cui si parla di “collegamenti dei gruppi criminali con alcuni pezzi della politica”. “Ma, sempre su Repubblica di ieri 22 marzo, si legge che il primo cittadino Franco Landella respinge con forza le accuse di qualsiasi sottomissione personale e amministrativa al volere dei clan, dichiarandosi pronto a ribatterle punto per punto e preannunciando querele nei confronti del quotidiano Repubblica“.