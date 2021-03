Il regista Paolo Di Capua si racconta: “Il teatro è una delle mie più grandi passioni”

24 marzo 2021. Ha iniziato ben presto ad appassionarsi al teatro ed alle commedie del grande Maestro Edoardo De Filippo, il regista Paolo Di Capua che, nella cittadina torremaggiorese, si è sempre dato molto da fare affinché i classici edoardiani venissero rappresentati in teatro. Ed invero Torremaggiore può contare su una delle sale teatrali più belle, con un palco maestoso ed affascinante.

“PAOLO, QUANDO TI SEI AVVICINATO AL TEATRO?”.

“Ebbene, ho incominciato all’età di 17 anni, interpretando il protagonista in ‘Il medico della pensione’. Poi sono arrivate altre esperienze teatrali anche come cabarettista, precisamente nel ’90 con la mia partecipazione in ‘Una serata al varietà’. Nel ’91 invece è stata la volta di ‘Natale in casa Cupiello’ e nel ’98 di ‘Questi fantasmi’. Poi, trascorsi venti anni da allora, la mia passione è riesplosa più forte di prima. Come ben sai infatti, ho rivisitato nuovamente nel 2019 ‘Natale in casa Cupiello’ e tu stessa, d’altronde, hai avuto modo di vivere in prima persona, soprattutto il dietro le quinte“.

“CERTO RICORDO BENE L’ATMOSFERA MAGICA E QUEL FEELING CHE SEI RIUSCITO A CREARE ALL’INTERNO DEL TUO CAST, PUR CON TUTTE LE DIFFICOLTÀ DEL CASO”.

“Alcuni dei miei attori sono in erba, ma cerco di adoperarmi seguendo le interpretazioni di ognuno con cura particolare. Se pensiamo poi alle difficoltà che si possono incontrare per i problemi dovuti alla logistica che a volte necessita di spazi adatti, o per quelli dovuti alla ricerca di materiali peculiari occorrenti alla messa in scena e, considerando ancora il tempo utile per conciliare gli impegni di ognuno… ebbene, il tutto deve incastrarsi in un equilibrio non sempre facile da raggiungere, ma con l’impegno e la dedizione ogni volta ci proviamo“.

“IN UNA SCORSA INTERVISTA MI PARLASTI DELL’IMPORTANZA DELLA PRESENZA, PRIMA CHE IN SCENA E FISICA, SOTTO IL PROFILO UMANO. OGGI INVECE COSA STA ACCADENDO?”.

“Come ben sai oggi stiamo vivendo una grandissima piaga dovuta al Covid. Moltissime attività ne hanno risentito; non dimentichiamoci che ci sono tanti operatori di settore che non possono lavorare più come una volta e si spera di poter tornare, non dico come prima, ma almeno, con tutte le accortezze necessarie, a rivalorizzare sia l’arte in generale che il teatro e le sue rappresentazioni“.

“NEL 2019 UN’ALTRA TUA REGIA IMPORTANTE. COSA RICORDI?”.

“Si è trattato di un cortometraggio per commemorare e celebrare due uomini di Torremaggiore che hanno lottato duramente, sacrificando la loro vita, in nome degli ideali volti alla tutela dei Diritti dei Lavoratori, Antonio Lavacca e Giuseppe Lamedica. È stata una bella esperienza non solo per me che mi trovavo in camera di regia, ma per gli stessi attori di cui ricordo l’entusiasmo e la brillantezza negli occhi per l’essersi resi partecipi in quella che era l’atmosfera di un film nel film direi quasi, con droni, squadre di operatori molto professionali come quelli della Film Studio e tanta, tantissima passione da parte di tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di un’opera che rimarrà unica nel tempo per commemorarli e celebrarli“.

“E DOPO È STATA LA VOLTA DI…?”.

“Nel 2020 la rappresentazione, attraverso la mia rivisitazione, di un’altra delle grandi commedie di De Filippo, ovvero ‘Sabato, Domenica e Lunedì’. Nonostante il Covid e con tutte le accortezze, ed attenti soprattutto a non trascurare nessun particolare, abbiamo esaurito tutti i biglietti“.

“PAOLO, TU NE SEI STATO ANCHE IL PROTAGONISTA, MA COME PUÒ RIVELARSI LA PREPARAZIONE DI UN PROGETTO TEATRALE?”.

“Preparare un’opera teatrale ogni volta, per ‘Il Baffo’ è una grossa sfida! Un traguardo può raggiungersi solo con impegno, ricerca e studio e, personalmente, cerco di rielaborare i testi per dare forma a nuovi elementi che fanno la differenza. Non ci si ritrova così, per caso, o semplicemente per un guizzo di genio dell’autore, ad arricchire con personaggi delle opere che non debbano risultare poi snaturate in nessun modo. Il mio intento è percorrere una strada perfettamente adiacente, ingegnandomi per incastonare le parti seguendo il mio istinto e la passione soprattutto. Da ogni commedia di Edoardo si possono ricavare e riadattare decine di rappresentazioni teatrali; De Filippo non è solo il Maestro di allora, ma resta il punto di riferimento del teatro italiano nel mondo. Tanto di cappello anche ad Ettore Petrolini, Eleonora Duse, Carmelo Bene, Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Paolo Stoppa e via di seguito fino ad arrivare ai giorni nostri con meritati professionisti che hanno sposato in pieno tutte le regole del palcoscenico moderno“.

“CHI SONO I PROTAGONISTI DI ‘UOMO E GALANTUOMO’?”.

“Vi è Gennaro che si trova a capo di una sgangherata compagnia teatrale, detta ‘la eclettica’. I membri di tale compagnia sono ospiti di un albergo, il cui direttore, Don Alberto, ha voluto rendere loro il favore di farli esibire. È da precisare che il genere va dal serio al faceto ed infatti le scene si avvicendano in modo particolare, come quando, a causa degli stenti dovuti ai pochi guadagni, la pensione entra nel caos più profondo; gli ospiti si ritrovano nello stendere i panni in terrazza, nel cucinare addirittura nella propria stanza, provocando le lamentele degli altri pensionanti. A tutto ciò si aggiunge la relazione di Don Alberto con un donna sposata, una certa Bice, la quale è incinta, ma ha nascosto al suo amante alcuni particolari. Alberto allora incarica un uomo della compagnia di Gennaro, di seguirla e di riferirgli dove lei abita. Nel frattempo però si crea un equivoco; si presenta in albergo il fratello di Viola, che è la donna del capocomico Gennaro. Questa va così a parlare con Don Alberto, per salvare la sorella da ‘Quel morto di fame..’, come lui lo chiama e ne nasce un equivoco. Intanto i protagonisti provano lo spettacolo della sera, ma gli attori si distraggono continuamente facendo infuriare il capocomico e dalla tragedia ne fuoriesce una farsa. Poco dopo ritorna il fratello di Viola che, trovandola ancora assieme a Gennaro, va su tutte le furie. A questo punto fermo la storia, per dare spazio alla curiosità dei lettori…”

“PAOLO, COSÌ NON VALE! VUOI DIRCI ANCORA QUALE CARATTERISTICA DEL TEATRO DI EDOARDO BISOGNEREBBE RAMMENTARE?”.

“La caratteristica delle commedie di Eduardo è sempre quella di ‘raccontare la realtà’, in modo da tener vivo lo sguardo del pubblico su ogni singola scena. Ad esempio, nella prossima opera ‘Uomo e Galantuomo’, il motivetto ‘Trallalaralì Trallallaralà’ è il frutto di un lungo meditare su quello che la vita può riservare di fronte a situazioni imbarazzanti, quasi a voler elogiare alcuni tratti del teatro pirandelliano. Una commedia dove la mimica la fa da padrona e sono i piccoli dettagli che fanno la differenza tra un personaggio e l’altro, mentre il testo arriva dopo. Inoltre, lo sono pure le divergenze dei singoli attori che compongono l’intero canovaccio a fare la differenza, come, del resto, ognuno di noi quando compone quello della propria vita, intessendone la trama insieme al destino“.

Non resta che porgere i migliori auguri al regista Paolo Di Capua, in attesa della realizzazione dell’ultima sua rivisitazione di un’altra delle grandi opere del Maestro Edoardo e con il cui nipote Luigi, nonché figlio di Peppino De Filippo, il regista Di Capua ha intrattenuto una lunga corrispondenza epistolare negli anni, disquisendo, guardacaso, soprattutto di commediografia, la sua “più grande passione”.

A cura di Elisabetta Ciavarella, 24 marzo 2021