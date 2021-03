Mercato azionario: ecco i titoli più interessanti da monitorare nei prossimi mesi

La crescita del rendimento delle obbligazioni USA, al pari dell’andamento dello spread Btp/Bund in Europa, aumenta le preoccupazioni sul ritorno dell’inflazione in vista della possibile ripartenza dell’economia globale. Lo stesso Warren Buffet ha consigliato ai clienti di Berkshire Hathaway di rimanere lontani dai titoli a reddito fisso, proprio in prospettiva di un probabile incremento dei prezzi.

Secondo il guru di Omaha il mercato azionario rimane il settore migliore in questo momento, in grado di offrire le opportunità più interessanti nel medio e lungo termine. Intanto salgono le pressioni sulla FED, in quanto il miglioramento delle condizioni macroeconomiche potrebbe spingere la Federal Reserve a ridurre l’offerta monetaria, tuttavia sia Jerome Powell sia Christine Lagarde non vedono ancora una situazione adeguata per un cambio di strategia nel breve periodo.

Grande attenzione sull’azionariato USA ed europeo con i pacchetti di stimoli in arrivo, ormai sempre più vicini dopo l’approvazione da parte della Camera al piano da 1.900 miliardi di dollari voluto dal presidente Biden, mentre anche in Europa entro l’estate dovrebbe diventare operativo il Next Generation EU. In entrambi i casi i fondi saranno destinati alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla lotta delle disuguaglianze sociali, aspetti da analizzare in modo particolare per capire dove investire nei prossimi mesi.

Le aziende più promettenti tra economia verde e rally del petrolio

Tra i titoli più interessanti da acquistare secondo le indicazioni degli esperti di Giocareinborsa.net, considerando un’ottica di breve e medio termine, ci sono senza dubbio le azioni delle aziende che operano nel settore energetico e industriale. Se la rivoluzione green richiederà diversi anni per entrare a pieno regime, le imprese tradizionali sono pronte ad approfittare della crescita della domanda e dell’aumento dei consumi, come dimostra il rally del prezzo del petrolio.

Un titolo da monitorare su Borsa Italiana è senz’altro Enel, con il colosso energetico italiano che sembrerebbe pronto a seguire un trend positivo, tenendo conto di un prezzo ancora al di sotto delle valutazioni degli analisti. Lo stesso vale per CNH Industrial, spinta al rialzo dagli ottimi risultati ottenuti nel 2020 nonostante la congiuntura economica sfavorevole, con ricavi consolidati e un utile netto in crescita, con stime analoghe per Atlantia e Tenaris.

In Europa i riflettori sono puntati su AstraZeneca, soprattutto dopo l’annuncio dell’efficacia già dopo la prima dose e i nuovi test che indicano un potenziale ampliamento della somministrazione anche agli over 65. In seguito all’ok della FDA negli Stati Uniti si aprono nuovi scenari al rialzo anche per Johnson & Johnson, specialmente se dovesse arrivare l’autorizzazione anche da parte dell’EMA. Da analizzare con attenzione nel contesto attuale sono anche Nestlé e Total, mentre oltreoceano il focus è su Walmart e AMD in vista di una ripresa dell’economia a stelle e strisce.

Per il lungo termine l’economica verde potrebbe garantire ritorni elevati, ad ogni modo gli analisti prevedono una possibile riduzione della quota di mercato di Tesla nei prossimi anni, con l’aumento di Volkswagen pronta a lanciare tantissimi modelli elettrici competitivi. Occhi puntati negli Stati Uniti su First Solar, NextEra Energy e Braskem, mentre in Asia il punto di riferimento è il gigante cinese delle batterie per i veicoli elettrici, Contemporary Amperex Technology (CATL), senza dimenticare un altro grande fornitore coreano come SK Innovation.

Transizione digitale: guai in arrivo per i Big Tech?

Dopo un 2020 record per i Big Tech, con i risultati positivi di Microsoft, Amazon, Google, Facebook e Apple, il 2021 potrebbe rappresentare un anno problematico per le grandi aziende tecnologie americane. Dall’Europa agli Stati Uniti, fino all’Australia, sembra essere arrivato il momento di regolare i colossi del web, con le istituzioni di mezzo mondo che stanno chiedendo più trasparenza e tutele per imprese e utenti.

Ovviamente sarà difficile scalfire i giganti dell’hi-tech, tuttavia la nuova ondata di norme e accordi in arrivo, insieme al rialzo dei tassi, potrebbe rallentare il Nasdaq favorendo invece i titoli ciclici. Senza dubbio le aziende tecnologiche rimangono asset importanti per il portafoglio, ad ogni modo gli analisti prevedono per il 2021 rendimenti in calo rispetto al 2020, sebbene dovrebbero essere sempre in crescita, quindi è necessaria la massima attenzione per chi pensa di effettuare operazioni nel breve termine. (Nota stampa)