MoVimento 5 Stelle: “Bene bando regionale per consolidamento DUC”

Il nostro gruppo di attivisti del MoVimento 5 Stelle apprende con grande soddisfazione l’approvazione del bando regionale per il consolidamento dei Distretti Urbani del Commercio.

Dagli albori del nostro attivismo, abbiamo sempre considerato la vocazione turistica come potenziale volano dello sviluppo di Manfredonia e il bando intende finanziare i progetti in grado di creare reti e di immaginare dei servizi comuni innovativi realizzati anche attraverso modalità digitali.

Si pensi a quanto potrebbe essere utile una formazione linguistica per gli operatori, oppure la progettazione e implementazione di servizi a supporto del commercio online.

Considerando il periodo durissimo per i commercianti e l’opportunità che i DUC rappresentano, come primo step ci attiveremo per invitare ufficialmente la Commissione Straordinaria e l’Ente Locale, ad avviare – qualora non lo avesse ancora fatto – l’attivazione del bando.

La ripresa è anche nelle nostre mani, sperando che il bando sia la prima di una lunga serie di iniziative volte a sostenere l’economia tutta della nostra Regione.

Il MeetUp5Stelle di Manfredonia