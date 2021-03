Puglia, la Pasqua al tempo dei Covid: messe da remoto e addio riti

Bari, 24/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) Addio alle messe in presenza, stop a tutti gli esercizi commerciali a partire dalle 19 e chiusura di supermercati e centri commerciali nel fine settimana di Pasqua per evitare gli assembramenti «dell’agnello».

Sono alcune delle misure che i sindaci di tutta la Puglia hanno proposto al presidente dell’Anci, Domenico Vitto, e al presidente delle Province Stefano Minerva e che oggi saranno portate al tavolo convocato dal governatore Michele Emiliano per fare il punto sulle ulteriori restrizioni da adottare nella Puglia «rossa».

Una Pasqua blindata, dunque, persino più del 2020, visto l’andamento esponenziale dei contagi e soprattutto – come spiega bene il sindaco di Polignano – l’impossibilità di avere dati certi in tempo breve (le diagnosi dei tamponi attese dalle Asl) e la certezza, invece, di avere ormai gli ospedali stracolmi e un tasso di mortalità che non scende. E allora, la morte e resurrezione di Gesù dovrà essere celebrata dai fedeli in remoto, mentre a tutti sarà vietato lo spostamento nelle seconde case nei giorni di Pasqua e Pasquetta. (gazzettamezzogiorno)