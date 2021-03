Saluti romani e svastiche come abito di Carnevale nelle foto di Fdi

Foggia, 24 marzo 2021. Foto di saluti romani nella sede elettorale di Bruno Longo, come immortala FoggiaToday mentre girano le foto del nuovo commissario di Fdi Galeazzo Bignami (arriva da Roma per occuparsi del partito dopo le dimissioni di La Salandra) con la svastica al braccio. Era un abito di carnevale indossato nel periodo di permanenza ancora in Fi, secondo un articolo di Globalist del 2019.

Francesco Strippoli, uno dei leader del comitato ‘Società civile’ la riporta sul suo profilo facebook con un commento, tratto da twitter, di Luca Bottura: “Una sbarazzina immagine del commissario di Fdi a Foggia per commissariare la locale sezione infiltrata dalla malavita”.