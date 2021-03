Vaccini, Gatta con Gruppo FI: “Oggi niente II dose, mancano i vaccini. Grave improvvisazione”

Nota dei consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“Improvvisazione, carenza di programmazione ed una superficialità che non può più trovare giustificazione nella portata dell’emergenza: riceviamo segnalazioni sull’assenza, oggi, delle dosi necessarie per effettuare il secondo richiamo di vaccinazione ai cittadini. Una circostanza che denota, con drammatica chiarezza, lo stato di disorganizzazione che vige nella nostra Regione sulla campagna vaccinale. Ora, cosa avrebbero dovuto fare Emiliano e Lopalco, assieme a tutto il management che hanno creato? Garantire, innanzitutto, il completamento dei richiami per poi avviare la vaccinazione di altre persone”.

“Programmare significa questo: pianificare la campagna sulla base delle quantità di dosi disponibili. Non vogliamo chiedere a Lopalco che efficacia abbia un vaccino se non si effettua il richiamo nei tempi giusti: non conosciamo la risposta, ma potrebbe essere anche insopportabile”.

“Per non parlare delle vaccinazioni a domicilio… anche qui, posto che il Governo ha dato la possibilità ai farmacisti di somministrare le dosi nelle abitazioni, la Puglia potrebbe usufruire di questa nuova strada per accelerare i tempi. Potrebbe “chiamare all’appello” i farmacisti che, su base volontaria, non avrebbero difficoltà a procedere, accompagnati da un infermiere della Asl, per vaccinare gli anziani residenti nel loro raggio d’azione.

Quel che è certo è che il Governo nazionale, di fatto, ha commissariato le Regioni perché alcune si sono rivelate assolutamente inadeguate nella gestione dell’emergenza e della campagna vaccinale. La Puglia ha sicuramente “conquistato” sul campo questa nota di demerito”.