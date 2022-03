FXORO: broker per investire con il trading online

La scelta del broker è l’elemento che fa la differenza quando si decide di investire con il trading online. Questo perché è proprio dalla piattaforma online che passa l’intero processo finanziario.

Il trading online è una modalità che si è affermata all’interno dei mercati azionari negli ultimi anni. I motivi sono diversi e relativi sia all’introduzione della tecnologia all’interno dei diversi settori dell’economia, sia a un cambiamento delle abitudini, ancora più importante da quando è cominciata la pandemia, che ha visto le persone fare sempre più affidamento su internet e sui social.

Uno dei broker che si sta affermando in questo settore è FXORO, un player perfettamente autorizzato. Il marchio è di proprietà della MCA Intellifunds LTD, una società registrata e regolamentata in base alle leggi della Repubblica di Cipro; in Italia è registrata presso CONSOB con il numero di registrazione numero 3318.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su come funziona FXORO e perché si rivela una soluzione interessante per i traders, sia alle prime armi sia più esperti.

Come investire col trading online?

Il trading online funziona in maniera molto semplice: si acquistano delle azioni per poi rivenderle nel breve periodo. Il guadagno sta nel margine che intercorre tra l’operazione di acquisto e quella di rivendita.

Il trading online richiede una competenza finanziaria a tutto tondo, anche perché le tipologie di investimento sono variegate e possono riguardare persino le criptovalute. Pertanto, i mercati principali del trading online sono due:

Si tratta del mercato più comune del settore ed è il cosiddetto mercato valutario, all’interno del quale una valuta viene scambiata con un’altra. Il Forex, o FX come è anche conosciuto, include gli scambi che si verificano all’interno delle istituzioni bancarie, le banche centrali, ecc. ecc. Ogni giorno vale, complessivamente, più di 6000 dollari.

Trading di CFD. Un mercato più particolare e difficile da valutare del precedente. Infatti, lo scambio avviene secondo il valore ipotetico dei titoli e non in base a quello reale. Si rivela una soluzione particolarmente interessante per i possessori di criptovalute.

Uno dei vantaggi di FXORO è che permette di investire, in totale trasparenza, affidabilità e sicurezza sia nel trading di CFD sia nel mercato Forex. Uno degli strumenti che mette a disposizione sono i corsi, in grado di dare informazioni concrete sia a un trader esperto sia a chi sta muovendo i primi passi.

Perché scegliere FXORO per il trading online

La trasparenza, la sicurezza e l’affidabilità sono i motivi principali per cui scegliere FXORO come broker online si rivela un’opzione da non sottovalutare. FXORO offre, inoltre, un personale competente, aggiornato e preparato, in grado di rispondere a eventuali problematiche o dubbi.

Infine, ma non meno importante, con FXORO è possibile scaricare un software innovativo quale MetaTrader 4, apprezzato dai trader di tutto il mondo, complice la User Experience di assoluto livello, sia dal punto di vista grafico sia per quanto riguarda la velocità. Un programma disponibile anche da mobile, iOS e Android, che rende FXORO particolarmente innovativo.

Alcune curiosità su MetaTrader 4

MetaTrader 4, conosciuta anche con l’acronimo MT4, è una piattaforma diventata di uso comune tra i traders. Realizzata e lanciata sul mercato nel 2005 da MetaQuotes, è diventata velocemente uno dei software più apprezzati fin dal suo esordio nel mondo del trading online, un livello che detiene ancora oggi.

La popolarità è dovuta soprattutto al numero importante di strumenti che permette di utilizzare, i quali si distinguono, come abbiamo accennato, in maniera decisiva dal punto di vista grafico, oltre che da quello tecnico.

MT4 è una piattaforma in costante evoluzione e sviluppo, per questo motivo riesce a stare al passo con i tempi in un settore, quale quello finanziario contemporaneo e del trading online in particolare, che si presenta, con la Digital Revolution, estremamente dinamico.

A disposizione dei traders ci sono anche robot, algoritmi nonché formule di social trading, uno strumento particolarmente interessante e molto popolare tra i traders dal momento che risulta capace di mettere in connessione persone più o meno esperte in tutto il mondo.

I punti di forza di MetaTrader 4, in sintesi sono:

Grafica al top.

Alta velocità e prestazioni di assoluto livello.

Piattaforma informatica comoda da utilizzare.

Massima operatività sia da mobile sia da pc, con una UX a tutto tondo e sempre efficiente.

Alta personalizzazione.

Software leggero.

MT4 mette a disposizione degli utenti uno strumento funzionale quale quello dei segnali di trading (sui quali ci soffermiamo meglio nel prossimo paragrafo). Rappresenta per FXORO un valore aggiunto importante, in grado di dare quel quid in più al trader durante la performance.

Cosa sono e come utilizzare i segnali di trading

I segnali di trading sono uno degli strumenti più interessanti che FXORO, attraverso MetaTrader 4, mette a disposizione dei propri utenti. Che cosa sono? Nient’altro che alert o avvisi i quali consentono al trader di rimanere informato, in maniera del tutto automatica, su quando è il momento più adatto per investire oppure cedere un asset finanziario.

Un sistema ormai ampiamente collaudato e utilizzato sia dagli esperti del trading online e decisamente indispensabile per chi si trova alle prime armi. L’attivazione è semplice, ancora di più in una piattaforma come MT4 particolarmente innovativa ed equilibrata.

I segnali di trading sono utili in tutti i mercati, non solo in quello Forex ma, ancora di più, nel trading di CFD dove i rischi sono considerevolmente maggiori. Rappresentano uno strumento di monitoraggio adatto sia con i contratti sulle materie prime e persino nel caso delle criptovalute, trend in forte crescita.

Per quanto riguarda la User Experience, su FXORO sono estremamente semplici da adoperare: una volta scaricato MT4 e attivati, i segnali di trading agiscono con semplicità. A livello grafico si configurano con una linea da sovrapporre al grafico di trading e comunicano quando entrare/uscire, così da investire in maniera più consapevole, immediata e persino sicura. FXORO si conferma, pertanto, un portale oltre che trasparente, decisamente all’avanguardia.