Il segretario regionale del Pd Marco Lacarra pronto a dimettersi

Statoquotidiano.it, 23 marzo 2022. “Ho appena avuto un proficuo incontro con il segretario Enrico Letta, che ringrazio, anzitutto, per la consueta disponibilità, per lo spirito sempre collaborativo e per il particolare interesse che ha dimostrato per le recenti vicende che hanno riguardato il partito pugliese”. Lo scrive sui social il segretario regionale del Pd Marco Lacarra.

“In tale occasione ho dato la mia piena disponibilità a rimettere nelle sue mani il mio mandato di segretario regionale, sperando che un passo indietro sia utile a favorire un percorso chiaro verso la celebrazione dei congressi e affinché questi possano svolgersi in un clima di sano e sereno confronto e di ampia partecipazione”.

Il civismo, il Pd e il caso della candidata sindaca Santa Scommegna

Ringrazia il segretario per la fiducia che ha riposto in lui in questi mesi e offre la sua totale disponibilità “per continuare a lavorare, sempre al suo fianco, per un partito sempre più forte in Puglia e nel Paese”.

La possibile decisione arriva dopo giorni di contrasti sul caso Barletta dove la candidatura a sindaca di Santa Scommegna ha avuto l’avallo di Michele Emiliano ma non quello del Pd nazionale. I malumori si sono registrati anche nel caso della nomina ad assessore alla sanità di Rocco Palese e nel procrastinare la data del congresso – per cui è stato nominato un commissario ad acta -per definire le candidature alle segreterie regionale e provinciale.