Integratori di melatonina in gravidanza: tutte le indicazioni da sapere

L’insonnia nel corso della gravidanza è un sintomo molto diffuso. Il corpo, e non solo, va incontro a diversi cambiamenti e tante difficoltà, anche piccole, influenzano in modo negativo il riposo ed il metabolismo. Secondo un recente studio, infatti, tra il 46% e il 78% delle donne in dolce attesa segnala dei problemi di insonnia, e la percentuale aumenta arrivando a sfiorare l’80%, per tutte le donne entro i primi tre mesi di gravidanza.

Tutto il sistema ormonale in gravidanza viene alterato e con esso anche la produzione di melatonina, proprio l’ormone che regola il sonno e si occupa di mantenere un ritmo costante tra il sonno e la veglia. Come ci spiegano gli esperti di VitaVi, startup della nutrizione, la produzione della melatonina avviene ad opera della ghiandola pineale che è particolarmente attiva nelle ore di buio e diminuisce durante il giorno.

Ci sono diversi aspetti che possono influenzare negativamente la produzione dell’ormone del sonno: dall’eccessiva esposizione alla luce artificiale, come quella del cellulare di notte fino all’avanzare dell’età che porta ad una graduale diminuzione del rilascio dell’ormone.

Questi ed altri fattori esterni possono portare a disturbi del sonno che solitamente vengono attenuati migliorando la propria alimentazione con la scelta di cibi che contengono la melatonina come alcuni cereali, come riso integrale e mais, le verdure, come pomodori e ravanelli, o con i legumi, come lenticchie e fagioli. A questo si aggiunge anche un supporto naturale ed efficace come quello degli integratori alimentari a base di melatonina che aiutano a ridurre i tempi di addormentamento e permettono di arrivare in maniera più veloce tra le braccia di Morfeo.

La melatonina che si trova all’interno delle formulazioni degli integratori alimentari è, solitamente e come accade per il prodotto proposta da VitaVi, estratta da una fonte vegetale, da una pianta o una specie botanica che presenta un’alta concentrazione dell’ormone del sonno. Questo tipo di ormone prende il nome di “fitomelatonina” e può essere assunta per via orale per una dose massima di 1 mg. Grazie a questa azione la melatonina che circola nell’organismo aumenta e piano piano tutti i benefici alla quale è legata ritornano a ristabilirsi, in primis quelli legati al sonno.

Ma tutto questo in gravidanza è possibile? C’è da ricordare che quando ci si trova in stato interessante bisogna fare massima attenzione a ciò che si assume perché tutto arriva al piccolo che si porta in grembo. Ecco perché quando si è incinta è meglio evitare gli integratori a base di melatonina. Anche se si tratta di prodotti a base naturale non ci sono ancora studi evidenti che dimostrano che si tratta di prodotti sicuri per la mamma ed il bambino. (nota stampa).