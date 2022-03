Manfredonia contro Energas: la sintesi del Consiglio comunale

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/03/2022 – “In esordio, il Consigliere anziano, Giovanni Sventurato, Presidente facente funzioni, saluta tutti i rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti e tutti i cittadini intervenuti e quelli collegati telematicamente; comunica di iniziare la seduta con l’ascolto dell’Inno Nazionale,in occasione del 161° anniversario dell’Unità d’Italia.



Al termine dell’Inno Nazionale il Presidente rivolge un saluto a tutto il Popolo Ucraino ed auspica la celere conclusione degli eventi bellici. Indi esprime la vicinanza a tutti i soggetti coinvolti nella nuova, inaspettata crisi economica, connessa con l’inasprimento dei prezzi delle materie prime e dei carburanti. Il Presidente invita il Sindaco a relazionare sull’argomento. Il Sindaco dopo un sintetico riepilogo della vicenda Energas, illustra gli ultimi accadimenti, soffermandosi, in particolare, sugli esiti della Conferenza dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri svoltasi il 4 marzo ultimo scorso.

Tale conferenza ha avuto il seguente esito: conclusione senza accordo; pertanto la questione verrà sottoposta al Consiglio dei Ministri che deciderà, con la sola partecipazione del Presidente della Regione Puglia. A tale momento non è ammessa la partecipazione del Comune di Manfredonia, pertanto è necessario che le ragioni di questo Comune siano fatte valere dal Presidente Emiliano e, preventivamente a tale incontro, in tutte le forme opportune.



Il Sindaco evidenzia le preoccupanti dichiarazioni rese in sede di conferenza da parte dei rappresentanti dei ministeri della Transizione ecologica e del MISE, circa la possibile realizzazione dell’iniziativa e riferisce di aver rimarcato le ragioni e la chiara volontà della comunità sipontina, contrarie all’insediamento in questione, manifestato anche questa sera da locali associazioni, e paventa che potrebbe sussistere il pericolo che gli ultimi eventi internazionali, crisi bellica e problematiche di approvvigionamento energetico, possano essere strumentalmente utilizzati per dare adesione alla proposta Energas.



Occorre pertanto che siano intensificati gli sforzi e realizzata piena coesione di tutti per contrastare tale nefasto esito. Il Sindaco assicura che la Regione Puglia sarà presente e confermerà la sua contrarietà come già espressa. Interviene telefonicamente il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale conferma il pieno e deciso appoggio della Regione Puglia al sostegno della volontà di Manfredonia, contraria alla proposta di insediamento del deposito di gas.

Indi il Presidente f.f. del Consiglio Comunale illustra le modalità di prosieguo della seduta e in merito la Cons. Valente chiede che ci siano prima gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni presenti che vogliano intervenire, e di seguito, gli interventi dei consiglieri comunali.

Il Presidente concorda e, pertanto, vengono invitati i rappresentanti istituzionali per un loro breve intervento.

Alla discussione partecipano

la Consigliera provinciale Rinaldi Liliana

il Consigliere regionale Giannicola De Leonardis

il Consigliere regionale Giandiego Gatta

l’Assessore regionale Rosa Barone

il Consigliere regionale Paolo Campo

l’Onorevole Michele Bordo

l’Onorevole Maria Luisa Faro

l’Onorevole Giorgio Lovecchio

l’Onorevole Antonio Tasso

l’Europarlamentare Mario Furore



Tutti gli intervenuti, con le argomentazioni riportate nel resoconto della seduta, esprimono per ragioni tecniche, politiche, industriali, ambientali e sociali, la conferma della netta e decisa contrarietà alla proposta Energas, tra l’altro vestusta, obsoleta, di grande pericolosità e di fatto non utile; in particolare sono presentate proposte per l’attivazione di specifiche procedure quali l’istituzione dell’area contigua al Parco Nazionale del Gargano, l’adozione di variante urbanistica, l’adozione del PUG, , l’attivazione di procedure di infrazione comunitaria, la interlocuzione diretta con la Presidenza del Consiglio.

Terminati gli interventi dei rappresentanti esterni, il Presidente invita i consiglieri comunali ad interventre, ricordando loro il rispetto dei tempi. Intervengono i consiglieri comunali Lucia Trigiani, Gaetano Prencipe, Raffaele Fatone , Marco Di Bari, Vincenzo Di Staso, Francesco Schiavone, Maria Teresa Valente, Sara Giovanna Delle Rose; tutti gli intervenuti, con le argomentazioni riportate nel resoconto della seduta, esprimono la conferma della netta e decisa contrarietà alla proposta Energas.

Indi il Presidente invita il Sindaco per una breve replica. Il Sindaco esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro di questa sera, che ha visto tutti gli intervenuti concordi, coesi e decisi a voler proseguire nell’azione di contrasto alla proposta dell’insediamento del deposito costiero di gas presentato dalla società Energas. Manifesta l’importanza di tale azione congiunta e assicura che il Comune di Manfredonia proseguirà nella propria attività a sostegno della volontà popolare, valutando ogni iniziativa utile in tal senso ed invita tutti i rappresentanti istituzionali presenti ed ogni altro rappresentante che voglia unirsi a far valere le ragioni di Manfredonia nelle deputate sedi governative. Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano, l’Ordine del Giorno,

proposto dal Sindaco.



IL CONSIGLIO COMUNALE all’unanimità approva l’ORDINE DEL GIORNO DI CONFERMA DELL’OPPOSIZIONE ALL’INSEDIAMENTO DEL DEPOSITO COSTIERO DI GAS DELLA SOCIETA’ ENERGAS SUL TERRITORIO DI MANFREDONIA.