Manfredonia, deposito Gpl: “Mutata politica energetica nazionale”

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/03/2022 (corrieremezzogionro) Nei giorni scorsi a Manfredonia si è svolto un consiglio comunale straordinario con la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, di alcuni consiglieri regionali e anche di alcuni parlamentari in cui è stato ribadito il «no» al progetto.

Un progetto che prevede la realizzazione di un deposito, un gasdotto, un raccordo ferroviario e il ripristino di un pontile. Il deposito, in più grande in Europa, sorgerà a Manfredonia, in località Santo Spiriticchio, nella zona industriale, su un’area recintata di 180.000 mq. Sono previsti 12 serbatoi tumulati da 5.000 mc/cadauno con una leggera sopraelevazione del tumulo di stoccaggio. Il deposito avrà un impatto ambientale contenuto: basti pensare che su un’area di 180mila metri quadri, circa 110mila rimarranno a verde e la massima altezza dei fabbricati sarà di 10 metri.

«Le motivazioni ambientali, tecniche e di opportunità che hanno portato i cittadini di Manfredonia e tutti gli Enti del territorio, dal Comune, all’Autorità Portuale, alla Regione, ad opporsi alla costruzione del deposito costiero GPL di Energas, restano valide pur in presenza di una mutata condizione complessiva delle politiche energetiche nazionali”. Commenta così Damiano Gelsomino, presidente provinciale di Confcommercio, nonché presidente della Camera di commercio di Foggia. (corrieremezzogiorno)