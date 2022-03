Manfredonia, omicidio Ciociola: ucciso con un colpo di pistola

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/03/2022 – (norbaonline) Ucciso con un colpo di pistola alla testa, lo avrebbe accertato l’autopsia su Giuseppe Ciociola, trovato nelle scorse settimane nelle campagne di Zapponeta. Ancora ignoto il movente.

Nessun incidente, come già era sembrato chiaro dall’inizio, Giuseppe Ciociola è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Solo indiscrezioni al momento, non essendo noti i risultati ufficiali dell’autopsia. Il 60enne di Manfredonia sabato 12 marzo era stato trovato senza vita da alcuni famigliari nel suo podere nelle campagne di Zapponeta che è stato posto sotto sequestro. Il cadavere si trovava nella rimessa degli attrezzi dove l’uomo, un agricoltore, si recava spesso.

Era residente in un casolare in località “Alma Dannata” tra Cerignola e Zapponeta. Ciociola era una persona tranquilla, non aveva mai avuto problemi con la legge. Ancora ignoto il movente dell’omicidio. Esclusa la pista della criminalità organizzata al momento. Negli ultimi tempi in queste zone si aggira una banda di ladri che sta facendo razzia nei casolari. Forse Ciociola li ha trovati intenti a rubare e la situazione è degenerata. L’altra ipotesi è di un omicidio per vendetta per non meglio specificati motivi personali. La zona è sprovvista di telecamere di sorveglianza. (norbaonline)